Ile Maurice: Le spa du mythique Royal Palm s'associe à Valmont

C'est au cœur du somptueux et discret palace, le Royal Palm Beachcomber Luxury, que la Maison Valmont a posé sa valise garnie de produits et de soins de beauté et de bien-être haut de gamme.

Ce partenariat a été célébré mardi dernier au spa du Royal Palm dont les cabines surplombent de petits bassins se déversant en cascades dans la piscine de relaxation principale. Un lancement officiel en présence du Chief Executive Officer du groupe hôtelier, Gilbert Espitalier-Noël, de la directrice générale du Royal Palm, Isabelle Bouvier et de Sophie Guillon, qui dirige la recherche, la conception et la communication au sein du groupe Valmont.

Fondé en 1985, soit la même année que l'inauguration du Royal Palm, Valmont est présenté comme le fleuron suisse de la cosmétique cellulaire, qui puise dans les ressources naturelles de sa terre natale et les dernières avancées dans le domaine pour élaborer des soins anti-âge destinés à aider les femmes et les hommes à ralentir les signes du temps.

Dans le cadre de ce partenariat exclusif, un soin signature, le Royal Valmont, a été élaboré, offrant aux clients fortunés le meilleur des deux maisons. En 80 minutes, ce rituel-plénitude, réalisé par des mains expertes maniant techniques de massage revitalisant pour un effet revigorant, oxygénant et détoxifiant, vise à rajeunir et vivifier le visage et le corps.

Cinq autres soins de 60 ou 75 minutes aux noms évocateurs comme Énergie des Glaciers, Lifting des sommets ou encore Fermeté des collines, ont été élaborés avec la plus grande exigence afin d'apporter santé et beauté à la peau, tout en lui redonnant tonus et vitalité.

Valmont, entreprise familiale à taille humaine, est aujourd'hui présente dans 55 pays et dans 120 établissements de l'élite de l'hôtellerie internationale dont le Royal Palm, joyau mauricien, réputé comme l'adresse privilégiée des chefs d'État en visite officielle ou pas dans l'île, à l'instar de l'ancien président français Jacques Chirac et bien d'autres célébrités.