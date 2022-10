Maroc: Initiative de partenariat pour le Gouvernement Ouvert - La Chambre des représentants organise mercredi une journée parlementaire

Bruxelles — Dans le cadre de la Réunion régionale de l'Initiative de partenariat pour le Gouvernement Ouvert, Afrique et Moyen-Orient, prévue du 1er au 03 novembre prochain à Marrakech, la Chambre des représentants organisera mercredi prochain une journée parlementaire consacrée à l'échange d'expériences et de vues sur les contributions des parlements africains dans le domaine du "gouvernement ouvert".

Un communiqué de la Chambre des représentants souligne que cette réunion, marquée par la participation du Président de l'Union interparlementaire, de présidents de parlements et de parlementaires du continent africain, de représentants de gouvernements, de la société civile, de collectivités territoriales (gouvernements locaux) et d'institutions internationales, ainsi que des experts et des spécialistes, aborderont plusieurs sujets, notamment la transparence dans la gestion de la dette en Afrique, la démocratie participative, les relations entre le parlement et la société civile, les défis de la numérisation et l'ouverture sur la société.

La Chambre des représentants, membre de l'Initiative de partenariat pour le gouvernement ouvert depuis 2019, a obtenu des résultats positifs dans la mise en œuvre de ses engagements au titre du premier plan (2019-2021), selon le communiqué qui souligne que la Chambre a lancé, au cours de cette année, des consultations avec les acteurs sociaux et les organisations de la société civile sur ses engagements dans le cadre de son second plan (2022-2023).

Le plan de la chambre, qui couvre la période d'août 2022 à décembre 2023, s'articule autour de sept engagements majeurs qui visent à diffuser et à renforcer la culture démocratique et parlementaire, la mise en place du Parlement de proximité, la promotion de l'ouverture sur le public, l'implication des citoyens dans le travail de législation, de contrôle et d'évaluation des politiques publiques, et l'organisation de manifestations thématiques centrées sur la démocratie et la diffusion d'une culture de participation chez les adolescents et les enfants.