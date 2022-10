Cote d'Ivoire: Fin du Ref 2022 à Abidjan - Un accord de partenariat entre les patronats francophones

La Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire Cgeci, et l'Encaf- Mouvement des entreprises de France (Medef-international), ainsi que la Fédération des entreprises du Congo(Fec), ont signé ce vendredi 28 octobre 2022 un accord de partenariat, à l’issue de l’édition 2022 de la Rencontre entreprises francophones, (Ref). Ce afin de réunir leurs forces pour effectuer la transformation numérique de l'enseignement technique et professionnel en Côte d’Ivoire et en République démocratique du congo.

La signature du MoU entre l'Encaf et la Cgeci pendant la Ref 2022 à Abidjan est une étape importante pour l'atteinte des objectifs précités en Côte d'Ivoire ainsi qu’en Rdc et démontre la volonté des entreprises ivoiriennes de s'engager dans la transformation numérique. Notons que le Ref 2022 a réuni les entreprises de 27 pays francophones.

« Ce partenariat permet de mettre en relation l'offre de formation et les besoins du secteur privé local. L'Encaf, la Cgeci et la Fec se réjouissent d'une future collaboration productive et d'échanges réguliers qui conduiront à la création de nouveaux emplois et à la résorption de la pénurie de main-d'œuvre. », indique la note dont copie a été remise à la presse.

Le document en question ajoute que les partenaires rejoignent ainsi le groupement piloté par Encaf-Medef International dont fait également déjà partie le patronat sénégalais.

L’Encaf est une filiale du Mouvement des entreprises de France international, créée en septembre 2020. Cette structure est née de la volonté conjointe des entreprises et des organisations patronales francophones de créer une solution concrète et pérenne à l’inadéquation des formations par rapport au marché de l’emploi, afin de participer à lutter contre le chômage, de promouvoir une croissance économique durable, compatible avec des valeurs de protection de l’environnement, d’inclusivité et de diversité.

L’Encafmobilise l’ensemble de l’écosystème (Gouvernements et organisations internationales, organisations patronales, entreprises, organismes de formation et fonds de formation) afin de répondre efficacement aux défis rencontrés localement et avoir un large impact social et économique.