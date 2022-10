Ile Maurice: Marche du 29 octobre - La police demande à Darren Activiste de ne pas être présent

Il a été appelé dans la soirée de ce vendredi 28 octobre par la police de Grand-Baie dans le cadre de la marche organisée par Bruneau Laurette demain à la place d'Armes à Port-Louis.

Les policiers ont rappelé à Dominique Seedeeal, alias Darren Activiste les conditions de sa remise en liberté conditionnelle. Darren Activiste s'est rendu au poste de police en présence de son avocat Me Sanjeev Teeluckdharry. "Lapolis finn rapel mwa ki dapre mo bann kondision mo pa gagn drwa partisip dan okenn manifestation ni prezan laba. Ni kouma aktivis ni kouma reporter pou Radio Mo Pep" explique Darren Activiste. De ce fait, il ne sera pas présent à la manifestation demain. Darren L'activiste précise qu'il a aussi dû signer un document confirmant qu'il a bien compris le rappel à l'ordre de la police.

La section 5 (i) fait mention des conditions de la liberté conditionnelle de Darren Activiste stipule qu'il doit "refrain from engaging in any type of social media directly whatever except from his facebook page (Radio mo pep)". Sollicité l'avocat Me Steeven Sauhoboa explique que cette condition de la cour est très vague et sujet à mal interprétation.

"Est-ce qui la polis ena suprematie ou monopoly pou interprete condition de la cour ?" se demande-t-il. Ce dernier trouve aussi illogique que la police demande à l'activiste de ne pas être présent dans une marche qui a eu l'aval de la police. "Je ne vois pas pourquoi il ne peut pas être présent pour rapporter les faits sur sa page radio mo pep" relate Me Steeven Sauhoboa.