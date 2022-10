Gabon: Le Parti Démocratique Gabonais (PDG) communique

document

La Rédaction de Gabonews vous livre l'intégralité du communiqué lu par le Conseiller du Distingué Camarade Président (DCP), auprès du Secrétaire général (SG), Porte-parole du PDG, David Ella-Mintsa.

" En application des très hautes instructions du Distingué Camarade Président, Ali Bongo Ondimba, et conformément à la feuille de route et à la note de cadrage N°0019 du 27 juillet 2022, le Secrétaire Général du Parti démocratique gabonais, le Camarade Steeve Nzegho Dieko a présidé le samedi 22 octobre 2022 les assises de la Rentrée politique de la province de l'Estuaire.

Accueilli dans la ferveur militante dans la commune d'Owendo, commune retenue pour la circonstance, le Camarade secrétaire général Steeve Nzegho Dieko a communié avec les militants et militantes de la province de l'Estuaire venus massivement prendre part à cette grande rencontre politique. L'exceptionnelle mobilisation observée à l'occasion de ses retrouvailles politiques traduit de façon claire l'indéfectible soutien et l'attachement profond des PDGistes de l'Estuaire au Distingué Camarade Président Ali Bongo Ondimba.

Ouvrant les assises de cette Rentrée politique, en présence notamment des camarades Rose Christiane Ossouka Raponda, Premier ministre et Membre du comité permanent du bureau politique, André Dieudonné Berre, Doyen politique de l'Estuaire, Patience Dabany, figure historique de l'UJPDG, et Jean Eyeghe Ndong, ancien premier ministre, personnalité venue prendre part à cette rentrée politique en qualité de soutien du président de la République, le Camarade secrétaire général Steeve Nzegho Dieko a salué la formidable mobilisation des responsables politiques et des militants de la province de l'Estuaire.

Inscrivant son message dans le cadre de la thématique générale de cette Rentrée politique à savoir : " Les fondements de la consolidation de la vie du militant ", le Camarade Secrétaire général a une nouvelle fois souligné l'impérieux devoir du militant de l'Estuaire de s'approprier les valeurs cardinales du Parti démocratique gabonais que sont entre autres, l'unité, la fidélité, la cohésion et l'engagement sincère.

Aussi, évoquant les échéances électorales avenir le camarade Steeve Nzegho Dieko a, comme lors des précédentes étapes de sa tournée interprovinciale, lancé u' vibrant appel à l'union sacrée et à la mobilisation de l'ensemble des militantes et des militants de l'Estuaire dans la perspective de la présidentielle de 2023.

De ce fait, soulignant avec force le poids politique considérable de la province de l'Estuaire qui représente à elle seule près de la moitié de l'électorat nationale, le Camarade Steeve Nzegho Dieko a invité les militants de ladite province à investir sans plus attendre le terrain pour assurer une victoire éclatante au Distingué Camarade Président, Ali Bongo Ondimba candidat naturel du parti démocratique gabonais à la présidentielle de 2023.

Pour ce faire, il a vivement recommandé aux responsables politiques de l'Estuaire de taire leurs querelles intestines pour privilégier l'intérêt supérieur du parti seul gage des succès électoraux avenirs.

Conscients des flottements observés en 2016 dans l'Estuaire la Camarade Rose Christiane Ossouka Raponda Membre du comité permanent du bureau politique, faisant écho à l'exhortation du Camarade Secrétaire Général Steeve Nzegho Dieko a invité ses camarades de l'Estuaire à plus de cohésion, de détermination et d'engagement militant e' soutien au Distingué Camarade Président Ali Bongo Ondimba.

S'exprimant dans la même tonalité, le Camarade André Dieudonné Berre, Doyen politique de la province de l'Estuaire a quant à lui, appelé à une synergie intergénérationnelle pour permettre aux plus jeunes d'apporter leur dynamisme à l'action militante, tout en s'appuyant sur l'expérience des anciens. L'expérience et le dynamisme faisant corps pour mener avec efficacité la bataille électorale de 2023.

Prenant acte de l'engagement militant exprimé par les hiérarques de l'Estuaire et plus globalement l'ensemble des forces vives du parti dans cette province, le Camarade secrétaire général Steeve Nzegho Dieko a clos les assises de la Rentrée politique de l'Estuaire en réitérant son appel à la mobilisation de tous pour ld triomphe du Distingué Camarade Président Ali Bongo Ondimba dans l'Estuaire et partant dans l'ensemble du pays.

Enfin, le Camarade Steeve Nzegho Dieko séjournera du 28 au 01 novembre prochain dans la province de l'Ogooué-lolo, dernière étape de sa tournée interprovinciale. Je vous remercie. "