Maroc: Entretiens à Rabat entre M. Talbi El Alami et le président du Parti libéral belge

Rabat — Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, s'est entretenu, vendredi à Rabat, avec le président du Parti libéral belge (Mouvement réformateur), George-Louis Bouchez.

Dans un communiqué, la Chambre des représentants indique que ces entretiens ont permis de mettre en avant les relations bilatérales et multilatérales entre les Chambres des deux pays, ainsi qu'entre les politiciens et parlementaires marocains et leurs homologues belges afin de renforcer leur dialogue durable.

A cette occasion, M. Talbi El Alami a mis en exergue l'expérience marocaine dans le cadre de la Constitution de 2011, les systèmes électoral et parlementaire marocains et les spécificités de la Chambre des représentants en matière d'évaluation des politiques publiques et des relations avec le reste des institutions constitutionnelles, ainsi que les principaux rôles de la diplomatie parlementaire dans la coordination avec les parlements et fora continentaux et internationaux.

Le président de la Chambre des représentants a également exposé les développements de l'affaire du Sahara marocain et du plan d'autonomie présenté par le Royaume, précise le communiqué.

Rappelant que la question de l'intégrité territoriale du Maroc jouit d'un large soutien régional et international, M. Talbi El Alami a soutenu que la dernière résolution du Conseil de sécurité témoigne encore une fois de la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie pour résoudre le différend régional autour du Sahara marocain.

Il a, à cet égard, présenté des données sur le développement multidimensionnel que connaissent les provinces du Sud, mettant en avant notamment le taux élevé de participation aux législatives de 2021 au Sahara marocain.

M. Talbi El Alami a, par ailleurs, passé en revue les particularités du modèle marocain dans les domaines liés à la sécurité et la stabilité, ainsi qu'en termes d'importance accordée au capital humain et aux questions d'immigration. Il a aussi évoqué l'engagement du Maroc dans des chantiers d'envergure, tels l'enseignement, l'éducation, la couverture médicale, la sécurité sociale, l'emploi, les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire, et la transformation digitale, faisant du Royaume un modèle à suivre aussi bien au niveau continental qu'international.

Pour sa part, M. Bouchez s'est félicité de ses entretiens avec le président de la Chambre des représentants, soulignant l'importance de cette rencontre dans le renforcement du dialogue constructif et durable entre les politiciens et parlementaires des deux pays, dans le rapprochement des positions, et dans l'examen du modèle marocain et des spécificités des grands chantiers que le Royaume entreprend.

Le leader des libéraux de Belgique a également mis l'accent sur l'importance de ces visites dans le cadre de la dynamique positive qui marque les relations bilatérales.

Ces rencontres sont une opportunité d'échanger les points de vue sur nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun aux niveaux politique et parlementaire, a-t-il dit, ajoutant qu'elles représentent aussi l'occasion de s'attarder sur les réalités et d'examiner les données afin d'instaurer des relations politiques et parlementaires solides et durables.

Dans le cadre de sa visite de travail dans le Royaume, M. Bouchez rencontrera plusieurs responsables marocains et effectuera des visites de terrain pour s'enquérir des projets d'envergure entrepris par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.