Maroc: 1ère édition du Dakhla green week, du 1er au 6 novembre

Dakhla — La première édition du Dakhla Green Week, une semaine riche en évènements culturels, sportifs, festifs et sociaux, se tiendra du 1er au 6 novembre à Dakhla.

Ce rendez-vous éclectique qui s'inscrit dans le sillage de la commémoration du 47ème anniversaire de la Marche Verte, connaît l'organisation d'une série de soirées musicales alléchantes, avec la participation d'une pléiade d'artistes locaux et nationaux, en vue de promouvoir le patrimoine artistique et culturel Hassani et assurer l'animation culturelle et musicale dans la perle du Sud, indique un communiqué des organisateurs.

Dans ce cadre, la perle du Sud vibrera aux rythmes de soirées musicales riches en sonorités de différents horizons tels que le répertoire de la chanson marocaine, la Fusion et le Chaabi.

Pour le bonheur des plus petits, les esplanades donneront accès également à un village enfants, un espace proposant des animations ludiques, des activités manuelles et artistiques, des mini-spectacles, en plus de sessions de sensibilisation sur les bonnes manières de l'utilisation d'eau, note le communiqué.

Au programme figure aussi une série d'actions éco-responsables, destinées aux générations futures, en partenariat avec les écoles et associations de la région, dans le but de leur inculquer les bonnes valeurs et actions, à savoir la protection de la flore maritime et terrestre, le nettoyage des plages, la culture de plantation d'arbres, le recyclage et la sensibilisation au gaspillage de l'eau.

De même, une course à pied de 10 km, ouverte à toutes les catégories d'âge sera organisée. Bénéficiant du concours de la Fédération royale marocaine d'athlétisme, cette course vise à commémorer l'esprit d'engagement d'une marche verte porteuse d'innombrables enseignements de civisme et de paix.