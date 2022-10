Maroc: M. Nasser Bourita s'entretient à Dakar avec son homologue sénégalaise

Dakar — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, s'est entretenu, vendredi à Dakar, avec la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mme Aïssata Tall Sall.

Ces entretiens, tenus au siège du ministère sénégalais des Affaires étrangères, ont porté sur les relations excellentes et particulières existant entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal et les moyens de les redynamiser, ainsi que sur des sujets d'intérêt commun.

L'entrevue a été suivie d'une déclaration à la presse des deux ministres.

Étaient présents à cette rencontre, du côté marocain, l'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Sénégal, M. Hassan Naciri et l'Ambassadeur-Directeur Général de l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), M. Mohamed Methqal, et du côté sénégalais, M. Sylvain Sambou, Directeur Afrique et Union africaine au ministère des Affaires étrangères, Maimouna Diop Sy, Ambassadeur, conseillère auprès de Madame la ministre et Fatou Gaye Ambassadeur, directrice du protocole au sein de ce département.