Maroc: Tourisme - Opération commando de l'ONMT et de la CNT sur le marché anglais

Casablanca — L'Office national marocain du tourisme (ONMT) et la Confédération nationale de Tourisme (CNT) viennent d'organiser à Casablanca un workshop Task Force British Market, afin de préparer le salon "World Travel Market" qui se tiendra du 7 au 9 novembre 2022 à Londres.

L'Objectif de ce workshop Task Force est "d'outiller l'ensemble des opérateurs marocains du tourisme afin que leurs actions commerciales et de prospection sur ce marché soient efficientes", indiquent l'ONMT et la CNT dans un communiqué.

Une première du genre portée par Adel El Fakir, Directeur Général de l'ONMT et Hamid Bentaher, Président de la CNT et soutenue par l'ensemble des représentants associatifs du secteur, notamment Lahcen Zelmat, Président de la Fédération Nationale de l'Industrie Hôtelière et Mohammed Semlani, Président de la Fédération Nationale des Agences de voyages.

"Il est important pour l'Office aujourd'hui que chaque présence du Maroc sur un salon soit scrupuleusement préparée avec l'ensemble des opérateurs du tourisme et que nous soyons alignés autour des messages communs à délivrer aux prescripteurs du voyage anglais", a souligné M. El Fakir, cité dans le communiqué.

Pour M. Bentahar, "la mise en place de ces rendez-vous task-force avant chaque grand salon est pour nous, une condition sine qua non pour faire bénéficier les membres de la CNT des études de l'ONMT sur les nouvelles tendances ainsi que sur l'évolution des attentes spécifiques de chaque marché".

Lors de ce workshop, l'ONMT a ainsi présenté aux opérateurs marocains et co-exposants du stand Maroc du salon WTM, les informations stratégiques et les nouveautés de ce marché important pour la destination Maroc. Une analyse de l'activité de la concurrence et des axes de promotion à mettre en avant ont aussi été partagés .

A cette occasion, l'ONMT et la CNT ont préparé et distribué un document de travail "Toolbox" dont l'objectif est de doter les participants de l'ensemble des informations nécessaires pour saisir les opportunités sur le marché et mieux vendre la destination. A travers ce workshop, l'ONMT et la CNT confirment leur synergie en faveur d'une meilleure compétitivité de l'offre touristique marocaine.

Et de rappeler que cet évènement arrive à peine quelques semaines après l'organisation à Marrakech du congrès de l'association des agents de voyages britannique "ABTA" qui a connu la participation de plus de 500 opérateurs touristiques britanniques et confirme ainsi l'offensive de l'ONMT et de la CNT sur le marché britannique.