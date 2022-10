Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 octobre 2022

Burkina Faso : Attaque terroristes- Des révélations de jihadistes

Des jihadistes d’Al-Qaïda affirment avoir emporté plus de 400 armes légères et libéré 67 prisonniers dans une attaque. Selon un communiqué, les combattants du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Gsim), lié à Al-Qaïda a revendiqué la libération d’une soixantaine de prisonniers lors de l’attaque perpétrée lundi contre une base militaire de Djibo au Burkina. ( source: actucameroun.com)

Sénégal : Atonie de la croissance en Afrique - Dakar en meilleure santé

La situation économique des pays de l’Afrique subsaharienne n’est pas reluisante. Le Fmi, qui a présenté le vendredi dernier son rapport sur les perspectives économiques de la région, constate que la croissance va ralentir fortement, passant ainsi de 4,7% en 2021 à 3,6 en 2022. S’agissant du Sénégal, il a été noté une croissance au-dessus de la moyenne des pays de la région, entre 4 et 5%. Un ralentissement économique assez fort en Afrique subsaharienne. C’est ce que révèle le rapport du Fonds monétaire international (Fmi) sur les Perspectives économiques de la région intitulé « Sur la corde raide. » (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Usurpation de titre- Un '' faux général de corps d'armée'' interpellé

L'Unité de lutte contre la grande criminalité ( Ulgc) a interpellé à Abidjan, un individu répondant aux Initiales de LJM, qui usurpait du titre de général de corps d'armée. « Interpellé à Abidjan le 21 octobre 2022, M. LJM se faisait passer pour un général de corps d'armée exerçant pour l'Onu dans l'humanitaire. Auteur d'escroquerie à grande échelle évaluée à plusieurs millions de Fcfa », a rapporté vendredi dans une note d'information, " Police Secours", une plateforme numérique bénévole d'assistance aux personnes en détresse.( Source : abidjan.net)

Mali : Equipements de transmission- Une entreprise exonérée de justesse

Le marché de livraison de matériels de transmission au ministère de la Défense : La société Global Equipement & Services exonérée de justesse du paiement de pénalités de près de 350 millions de Fcfa. La direction des finances et du matériel (Dfm) du ministère de la Défense et des Anciens combattants a conclu, le 2 décembre 2020, avec la société Global Equipement & Services le marché n°32/MDAC-DFM-2020 du 2 décembre 2020 revêtu du sceau "secret en matière de défense" pour un montant de 4 505 450 040 de F CFA HT/HD et un délai d'exécution de 180 jours. C'est le 21 décembre 2021, soit plus d'un an après, que la société Global Equipement & Services a pu procéder à la livraison du matériel commandé. (Source : abamako.com)

Guinée : Procès du 28 Septembre- Le témoignage de Cellou…

Que s’était-il passé au stade de Conakry le 28 septembre 2009 ? Quel rôle l’ex aide de camp de Dadis Camara avait-il eu à jouer ? Un nouveau témoignage vient d’être révélé. Celui de Cellou Dalein Diallo, l’autre grande figure politique qui était au stade ce jour et qui avait eu des côtes cassées, la tête blessée. Si François Lonsény Fall, Sidya Touré, Mouctar Diallo ont présenté Toumba Diakité comme étant leur sauveur, le témoignage de Cellou Dalein Diallo sur le rôle qu’il avait joué est tout autre. Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (Ufdg) a pris carrément le contre-pied. Comme le témoigne cet extrait de son PV (procès-verbal) d’audition lu à la barre. (Source : africaguinee ;com)

Centrafrique : Après son éviction de la Cour constitutionnelle- Danièle sort du silence

Elle ne s’était pas encore exprimée. En Centrafrique, Danièle Darlan sort de son silence. La présidente de la Cour constitutionnelle, démise de ses fonctions lundi par décret présidentiel, a adressé le vendredi 28 octobre une lettre au président Faustin Archange Touadéra. RFI est le premier média à pouvoir consulter ce document. Danièle Darlan explique que les décrets qui ont mis fin, lundi 24 octobre, à ses fonctions de présidente du Conseil constitutionnel, et à celles du juge Trinité Bango Sangafio n’ont « malheureusement pas de base légale.

Gabon : Célébration de la Toussaint- Pas de boulot mardi 1er novembre 2022

Pour cause de célébration de la Toussaint, cette journée a été déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire gabonais, selon un communiqué du gouvernement. (Source : alibreville.com)

Cameroun : Rapatriement-50 Camerounais vont regagner leur pays

Une liste du premier contingent de 50 Camerounais qui va regagner le Cameroun en provenance de la Guinée Équatoriale vient d’être publiée par l’ambassade du Cameroun dans ce pays voisin. Cette action de rapatriement est une suite à la décision des autorités équato-guinéennes de procéder à l’expulsion de son territoire de citoyens étrangers en situation irrégulière. Il faut noter que la décision vise notamment plusieurs camerounais. (Source : actucameroun.com)