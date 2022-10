Maroc: Le Sénégal animé d'une volonté de redynamiser les relations de coopération avec le pays (ministre des AE)

Dakar — La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mme Aïssata Tall Sall, a fait part de la volonté de son pays de redynamiser les relations de coopération avec le Royaume du Maroc.

La coopération entre le Maroc et le Sénégal est distinguée "par son ancienneté, son envergure et par la profondeur des nos relations", (...) notre ambition est faire plus et mieux (...), nous devons redynamiser nos deux secteurs privés pour qu'on puisse ensemble porter plus loin encore cette coopération", a souligné Mme Tall Sall, dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens, vendredi à Dakar, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita.

La ministre sénégalaise a réitéré, à cet égard, sa disponibilité et celle du gouvernement du Sénégal "pour avancer dans cette coopération entre le Royaume du Maroc et le Sénégal", exprimant sa volonté de travailler pour l'élargissement de cette coopération et d'explorer encore d'autres domaines tels que les industries extractives, afin, dit-elle, de "rendre beaucoup plus dynamique cette belle coopération qui existe entre nos deux pays".

D'autre part, elle a souligné que le secteur privé marocain au Sénégal est un "secteur dynamique", citant le secteur de banques, des assurances, des infrastructures et aussi de la formation.

Mettant en avant l'importance de la visite de M. Nasser Bourita au Sénégal, la ministre sénégalaise a rappelé l'accueil chaleureux et amical qui lui avait été réservé lors de son voyage au Maroc en avril 2021, pour ouvrir le Consulat général du Sénégal à la ville de Dakhla, dans les provinces du Sud du Royaume.

Après avoir loué la qualité "exceptionnelle" de la coopération bilatérale "très dense et très riche", Mme Tall Sall a salué les relations "très chaleureuse et amicale qu'entretiennent Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le président Macky Sall".

La cheffe de la diplomatie sénégalaise a également affirmé que le Royaume du Maroc et la République du Sénégal "entretiennent des relations tellement sincères, profondes et appréciées", précisant que sur le plan religieux, les relations entre les deux pays "sont très anciennes".