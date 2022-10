Sénégal: Dakar et Rabat veulent booster leur coopération dans le secteur privé

Dakar — Le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieurs, Aissata Tall Sall, et le ministre marocain en charge de la coopération africaine et des marocains de l'extérieur, Nasser Bourita, ont réitéré, vendredi, la volonté commune des deux Etats de renforcer davantage leur coopération à travers le secteur privé, a constaté l'APS.

"Nos deux pays entretiennent depuis toujours des relations profondes et sincères. Mais notre ambition est de faire mieux et plus, redynamiser nos deux secteurs privés, pour booster davantage cette coopération", a ainsi déclaré Aissata Tall Sall

La cheffe de la diplomatie sénégalais s'exprimait en marge d'une séance de travail avec son homologue du royaume chérifien, en visite de travail à Dakar.

Revenant sur la coopération entre les deux pays, elle a rappelé que celle-ci concerne "des secteurs clés de la vie économique tels que les banques, les finances, la formation, la santé et la pêche, à travers l'institut de pêche et la construction du quai de Soumbédioune, l'acte le plus récent qui symbolise cette qualité exceptionnelle de notre coopération."

"Autre fait marquant, tous les accords qui nous lient ont été scellés sans écrit. C'est pour cette raison qu'ils sont indestructibles", a-t-elle fait valoir.

S'agissant du volet religieux, elle a soutenu que la relation est "antérieur à l'existence des deux Etats. Cela ne se dit plus puisque nous la vivons tous les jours."

Pour sa part, Nasser Bourita a souligné que "le Sénégal a un statut particulier et unique auprès de sa Majesté, le Roi Mouhamed VI".

Cette visite de travail, a-t-il dit, "c'est à la fois pour souligner la singularité de cette relation, mais aussi, voir comment traduire l'ambition de nos deux chefs d'État pour maintenir cette relation parfaite."

Il s'agira, selon lui, "d'intégrer toutes les branches du secteur privé des deux côtés".