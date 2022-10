Togo: Eliminer les goulets d'étranglement

Le bureau-pays du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) au Togo a procédé vendredi à la clôture de l'atelier sur la revue de la performance du portefeuille pays de l'année 2022.

Les travaux cont rassemblé des membres du gouvernement (Economie & Finances, Promotion de l'investissement), des partenaires techniques et financiers, le secteur privé et autres parties prenantes concernées par la mise en œuvre des projets et programmes financés ou cofinancés par la BAD.

La session a permis d'examiner l'état de mise en œuvre du portefeuille et de valider le plan d'amélioration pour l'année en cours.

L'intervention de la Banque est axée sur le renforcement du cadre institutionnel et le développement économique à travers le financement de projets dans les secteurs des transports, du social, de l'énergie, de l'agriculture avec un accent particulier sur la gouvernance.

'Cette intervention est en phase avec les axes stratégiques et les piliers de la Feuille de route gouvernementale Togo 2025, du Document de stratégie pays 2021-2026 et des priorités stratégiques de la Banque', a rappelé le ministre de l'Economie et des Finances, Sani Yaya.

Le portefeuille de la BAD au Togo compte 17 projets actifs dont 12 projets nationaux, 4 régionaux et 1 projet dans le secteur privé pour un montant de 202 milliards de Fcfa et avec un taux de décaissement global de 61,5%.

Lors des échanges, le problème lié aux délais concernant la passation de marchés a été évoqué. Ces délais sont très longs, ce qui n'est pas sans poser des problèmes dans l'exécution de certains projets, mais surtout concernant la consommation des ressources allouées.

Des solutions devraient être trouvées rapidement car ces freins ne concernent pas seulement les fonds de la BAD, mais aussi ceux des autres partenaires du Togo, notamment de la BOAD et de la Banque mondiale.

Un goulet d'étranglement qui est une préoccupation pour les deux parties. L'objectif est bien que les projets financés aboutissent au plus vite.

En raison d'un contexte économique pour le moins compliqué (crise post-Covid, guerre en Ukraine) Sani Yaya soutient la BAD dans son plaidoyer pour une augmentation significative du FAD 16* et pour être dépositaire d'une partie des allocations additionnelles des DTS afin de permettre à l'institution de disposer de plus de ressources pour accompagner le Togo et les autres pays africains dans leurs efforts de développement.

*Fonds africain pour le développement