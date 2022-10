Après la crise qui avait imposé la distanciation sociale, c’est la reprise malgré la persistance des conséquences de la guerre russo-ukrainienne. C’est dans cette dynamique que l’Institut Amadeus, fidèle à sa tradition, reprend l’organisation des MEDays.

Rendez-vous de haute facture qui convoque la réflexion autour des problématiques de l’heure, l’édition 2022 aura la particularité d’attendre la participation de deux chefs d’Etat. Il s’agit du Président de la République du Liberia, George Weah et son homologue du Cap-Vert, José Maria Pereira Neves.

Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, renseigne l’équipe de Brahim Fassi Fihri, la Quatorzième édition du Forum international MEDays, placée sous le thème « De crises en crises : vers un nouvel ordre international ».

« L'Institut Amadeus est très honoré d'accueillir deux leaders africains, chefs d'États membres de la CEDAO, qui ont démontré leur engagement indéfectible aux côtés du Maroc sur la question du respect absolu de l'intégrité territoriale comme principe des relations internationales. Les Présidents du Liberia et du Cap-Vert dirigent deux pays frères avec un leadership reconnu par leurs pairs ». Déclara Brahim Fassi Fihri, Président de l'Institut Amadeus, initiateur du Forum, dans un communiqué qui nous est parvenu.

Après deux années d'absence, en raison des contraintes sanitaires, poursuit la même source, le Forum MEDays donne de nouveau rendez-vous, du 2 au 5 novembre 2022 à Tanger, à une communauté de 230 distingués intervenants, venus de 80 pays, ainsi qu'aux experts et aux observateurs attentifs et curieux des relations internationales, portant le nombre de participants attendus à 5000.

Un rendez-vous qui se tient au moment où l'ordre international est en mutation. Devant cet état de fait, l’Institut Amadeus fait remarquer que le centre de gravité géopolitique mondiale est en mouvement du fait de l'affirmation de nouvelles puissances, de la diversification des partenariats internationaux et des aspirations au développement des pays émergents, et notamment ceux du continent africain.

Selon ce think tank marocain, les crises récentes, trop peu prises en charge par des réponses multilatérales concrètes et opératoires, seront au centre des échanges de la communauté d'intervenants des MEDays.

L’équipe de Fassi Fihri soulève ainsi un certain nombre de questions à savoir : si la guerre, de retour entre les puissances européennes, entre la Russie et l'Ukraine et à travers elles, entre des logiques de blocs, montre-t-elle le retour définitif du « hard power », de la puissance militaire et de la géostratégie ? Quel espace reste-t-il pour l'indépendance, le « non-alignement », la diplomatie et le consensus international ? Quels principes devront régir les relations internationales de demain et devront être défendus ? Avant d’assurer que le Forum MEDays tentera d'apporter un éclairage et des réponses à ces questions cruciales, au cœur des préoccupations actuelles.

Fidèle à son ancrage au service de la coopération Sud-Sud, conformément à l'esprit et à la lettre de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en la matière, rappelle la même source, le Forum MEDays propose un programme riche de débats pour mobiliser et catalyser la discussion entre pays partenaires du Sud, particulièrement entre pays africains, afin que leur voix collective porte davantage dans l'arène internationale.

Avant d’assurer que les principaux angles de réflexion, d'échange du programme porteront notamment sur l'intégration régionale et continentale, les enjeux auxquels l'Union Africaine fait face, l'enjeu sécuritaire, l'enjeu de stabilité, ou encore l'impact de la guerre Russie-Ukraine sur le continent africain.

Avec près de 230 intervenants de très haut niveau - Chefs d'Etats et de Gouvernements, ministres, responsables politiques, chefs d'entreprises, dirigeants d'organisations internationales, experts et représentants de la société civile, lit-on dans le communiqué, le forum MEDays constitue une plateforme de débat et de réflexion de quatre jours permettant d'échanger sur les questions prioritaires de l'agenda international aux côtés de 5000 participants.