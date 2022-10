Madagascar: Un appel fort en faveur de la conservation des lémuriens

La journée nationale des lémuriens est une occasion d'élaborer des stratégies de conservation des lémuriens La journée dédiée pour renforcer la sensibilisation et les actions de préservation des lémuriens s'est déroulée hier et ce jour à Morondava.

Madagascar est l'un des principaux bénéficiaires car cent douze espèces de lémuriens vivent à Madagascar et ne peuvent être nulle par ailleurs. "Madagascar est même reconnu au niveau mondial par l'existence de ces lémuriens qui constituent aussi une source de richesse pour ses peuples.

À part les services écosystémiques qu'ils jouent, les lémuriens contribuent au dévelop-pement économique du pays. La présence des lémuriens, espèces emblématiques de Madagascar, a développé l'écotourisme qui est un moteur pour le développement du pays, rappelle la ministre Marie-Orléa Vina, ministre de l'Environnement et du Développement durable en marge de la journée nationale des lémuriens.

Les lémuriens, ils subissent de fortes menaces et pressions, actuellement. Quatre espèces sont nouvellement incluses dans la liste des vingt-cinq primates les plus menacés de la planète, la 11ème édition de l'inscription biénnale d'un consensus "Primates in Peril, The World's 25 Most Endangered Primates 2022-2023" ont affiché la liste des vingt-cinq primates les plus menacés au monde. Les vingt-cinq espèces comptent six espèces d'Afrique, quatre de Madagascar.

Conservation efficace

Victimes de la chasse ou encore objets de trafics illicites, ainsi que les pressions anthropiques, la plupart des lémuriens de Madagascar sont voués à disparaitre. Des actions devraient être faites. Dans le Menabe, la sitution du Micro-cebus berthae qui a été classé comme en danger critique d'extinction par l'IUCN inquiète. " Menabe a été spécialement choisie pour accueillir cette célébration nationale.

Avec le changement climatique et la migration des populations, les forêts de Menabe Antimena sont réduites en bois de chauffage ou élaguées pour devenir des espaces cultivables. Dans ces conditions, les espèces endémiques, les plus rares et les plus fragiles de notre planète, sont en grand danger. Le Microcebus Berthae ou Microcèbe de Mme Berthe, plus petit primate sur terre, vit dans la forêt sèche de Menabe et son espace vital se réduit chaque jour un peu plus ", avance l ministre.

Le thème de cette année est "Varika, harem-pirenena tsy manam-paharoa, 'ndao arovana ny toeram-ponenany". Un appel de collaboration a été émise. Entre les déclarations politiques et la réalité sur terrain, la préservation des lémuriens implique des mobilisations de tous les acteurs concernés. " Comme le dit le proverbe malagasy "Ny taon-trano tsy efan'ny irery", la préservation des lémuriens requiert la collaboration et la coopération de tous.

Les efforts déployés par tous les responsables à tous les niveaux ont été constatés mais nous serons plus efficaces si tous les citoyens sont concernés et impliqués ", souligne le MEDD. L'intensification de la sensibilisation fait partie des actions à faire. La journée nationale des lémuriens réunit les parties prenantes en se focalisant sur l'élaboration de stratégies efficaces pour la préservation des lémuriens.