Madagascar: Toussaint - Hausse attendue des départs, même sans pont

Ce week-end ne sera finalement pas un long week-end de quatre jours dans la mesure où le lundi 31 octobre est un jour travaillé.

Les transporteurs enregistrent depuis hier une tendance à la hausse des départs d'Antananarivo vers les principales destinations classiques prisées lors des vacances ou des longs week-ends, en vue de la Toussaint. Et ce, en dépit du fait que la journée du lundi 31 octobre ne soit pas un " pont " qui aurait permis de profiter d'un long week-end. Le lundi 31 octobre sera bel et bien une journée travaillée. Ce qui n'empêche pas les adeptes des escapades en fin de semaine, d'échafauder quelques plans évasion pour la Toussaint.

Réservations

Auprès de certaines coopératives de transport les plus réputées du côté d'Ambodivona et de la Gare routière Maki Andohatapenaka, les réservations affichaient complet hier soir vers les destinations Mahajanga et Toamasina. Il en est de même pour la journée d'aujourd'hui. " Les réservations pour le vendredi 28 et samedi 29 octobre sont bouclées depuis une semaine, il n'y a plus aucune place disponible alors que nous avions déjà augmenté le nombre de véhicules en service ", indiquent les guichetiers d'une entreprise de transports de voyageurs à Ambodivona, et d'ajouter que seules les annulations permettraient de libérer des places.

Vacances

Cette augmentation du nombre de voyageurs s'explique par le début des vacances de Toussaint pour les élèves. En effet, la majorité des établissements ont commencé les vacances depuis hier, après une semaine consacrée aux sessions d'examen. Environ dix jours de trêve pour les élèves et autant de baisse de rythme pour les familles, notamment celles à Antananarivo dont les journées sont rythmées par les routines des enfants scolarisés et des parents devant vaquer aux activités professionnelles. La reprise se situe autour du lundi 7 novembre, pour environ six semaines de cours avant les prochaines vacances, celles de Noël.