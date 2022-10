Afrique: Zaza Raptaiza - Des artistes internationaux assisteront au festival

La découverte de la culture du Rap à Madagascar sous le thème de "Sekoly Taloha", le festival mettra en valeur l'éducation culturelle et artistique à travers le rap.

Le plus grand événement rap de l'année à Madagascar. La sixième édition du festival Zaza Raptaiza se tiendra le 7 au 10 décembre au Palais des sports et de la culture Mahamasina. " Cette nouvelle édition sera marquée par des échanges avec des artistes internationaux autour de la place des jeunes malgaches face à l'émergence du nouveau monde multiculturel.

Notre objectif est de renforcer l'éducation de la nouvelle génération ainsi que la réinsertion des jeunes déscolarisés situés dans notre centre pilote à Amoron' I Mania. Pour cela, des séries de conférences auront lieu à partir du 7 décembre avec Youssoupha et l'artiste française Chilla qui témoigneront leur parcours en tant que rappeurs diplômés et ayant leur propre académie" affirme Tovolah, responsable du Kolontsaina mainty ainsi que de l'association Zaza Raptaiza.

Performance musicale

Durant l'événement, plusieurs artistes internationaux partageront la scène avec les artistes locaux pour une prestation inédite. Parmi les listes figurent Youssoupha, Nuttea, Busta Flex O'l Kaindry, Blacko, Chilla , Grödash, It's Dia, X-Men ( ILL et Cassidy), Noémie ( Ayna end of the weak France ( Res Turner et Lunik ), DJ Keri , DJ Killer Mike, DJ Myst , DJ Krazy Ice, Tovolah, Psykopasy, Printsy, Eklyps, Bolo, Epistolier, Meji, Mbl, Geoscar, Mista&Boska, My men Kaïd, Skunky flex, Da hopp, Septic feat Yrist,Kami, DJ Yatang Fitia, Das records, Joyce Mena, DJ Melo-J, Joudas et Kipikilahy, Tangena ainsi que Tsarasoa Label.

Selon l'organisateur, ces artistes ont été choisis grâce à leur discours, expérience et côté lyrics dans le monde du rap.

La sixième édition du festival Zaza Raptaiza se cadre dans la relance du concours international de freestyle rap "End of the weak France" qui débutera à partir du mois de janvier. Les billetteries seront disponibles sur la plateforme en ligne à partir du 4 novembre.