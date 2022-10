Madagascar: Pêche - L'UE et Madagascar concluent un nouvel accord pour quatre ans

Madagascar et l'Union européenne signent un nouvel accord de pêche pour une durée de quatre ans. Soixante- cinq navires européens seront ainsi autorisés à pêcher du thon dans la Zone économique exclusive de Madagascar.

Selon une com-munication de la délégation de l'Union européenne (UE), transmise aux rédactions, un nouvel " Accord de partenariat de pêche durable " (APPD) entre Madagascar et l'UE a été signé hier. Cette signature fait suite à un cycle de négociations entamé depuis 2018 entre les deux parties, ouvrant ainsi un nouveau chapitre qui renforce leurs relations dans le domaine de la pêche.

L'accord négocié, pour une durée de quatre ans, marque une étape importante dans la coopération bilatérale. Il traduit les engagements communs pour une utilisation durable des ressources biologiques marines. Cet accord conforte la volonté des Parties d'amé-liorer la gouvernance des pêches, la gestion durable des ressources biologiques marines, de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, de promouvoir la transparence, de renforcer la protection des écosystèmes marins et le développement durable du secteur de la pêche.

Il permettra à la flotte de l'UE de mener des activités de pêche dans les eaux de Madagascar, tout en soutenant le développement durable du secteur de la pêche de la Grande île. Au total, un maximum de 65 navires de l'UE recevra des autorisations pour pêcher du thon (et espèces associées) selon la répartition suivante : 32 thoniers senneurs, 13 palangriers de surface d'une jauge brute de plus de 100 et 20 palangriers plus petite capacité.

Politique commune

Par ailleurs, l'accord prévoit un accroissement du nombre de marins malgaches embarqués à bord des navires de l'Union. Le nouveau protocole issu des négociations conclues hier représentera une avancée significative et une évolution du partenariat entre l'Union européenne et Madagascar.

Il met en œuvre les principes de la politique commune de la pêche de l'UE et de la politique de Madagascar en matière de transparence, bonne gouvernance des activités de pêche, non- discrimination, respect des avis scientifiques et coopération scientifique relative à la collecte et d'analyse des données. Il est conforme à la législation de Madagascar et également aux mesures de gestion prises dans le cadre de la Commission des Thons de l'Océan Indien (CTOI), dont les deux parties sont membres.

L'UE et Madagascar doivent maintenant engager les procédures législa-tives nécessaires à la signa-ture de l'accord et de son protocole de mise en œuvre, avec l'objectif de son application à partir du 1er juillet 2023.