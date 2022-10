Madagascar: Un secteur toujours en mode réforme

La réforme du secteur des assurances est menée conjointement par le ministère de l'économie et des Finances (MEF) et Banky Foiben'i Madagasikara (BFM) depuis quatre ans à travers notamment la révision du Code des assurances.

L'objectif, a-t-on indiqué, est d'asseoir un secteur des assurances solide et résilient, favorisant l'inclusion financière. Pour les responsables, la réforme du secteur se poursuit et s'articule autour de trois axes stratégiques, à savoir promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des assu-rances, moderniser et développer le secteur des assurances et créer un cadre de protection approprié des consommateurs.

Et une étape cruciale a été franchie par le transfert de la supervision du secteur des assurances à la Commission de Super-vision Bancaire et Financière (CSBF). La nouvelle loi sur les assurances a été promulguée le 1er septembre de l'année dernière. Le protocole d'accord, signé entre MEF et BFM, a-t-on indiqué, vise à formaliser les conditions de transfert de la supervision du secteur des assurances tel que stipulé par cette loi.

D'après la Banky Foiben'i Madagasikara, sa mission principale est de contribuer à la stabilité financière et à la solidité du système financier malgache. Cette mission est réalisée à travers la Com-mission de Supervision Bancaire et Financière (CSBF). Maintenant, c'est cette dernière qui est chargée de la supervision des assurances, avec une vue globale sur l'ensemble du secteur financier.

Ses attributions élargies au secteur des assurances portent notamment sur l'octroi des agréments et des différentes autorisations aux entreprises d'assu-rance et aux intermédiaires en assurance, la définition de la réglementation de la profession, y compris les nouvelles dispositions sur la protection des consomma-teurs, l'exercice de contrôles aussi bien sur place qu'à distance à travers les obligations déclaratives, les sanctions disciplinaires en cas de manquement à la réglementation.

Pour mener à bien cette nouvelle mission, un recrutement a été fait au niveau de la BFM. Le nouveau responsable est chargé de l'instruction des dossiers de demande d'agrément et des différentes demandes d'autorisation dans le cadre de l'exercice d'activité d'assurance ou de réassurance, de l'élaboration des textes régissant le secteur des assurances, de la veille réglementaire du secteur des assurances, du traitement et suivi des entreprises d'assurance, ainsi que de la gestion des dossiers relatifs à l'adhésion de la CSBF à des groupes de superviseurs régionaux.

De nouveaux produits à lancer

Pour sa part, Henri Rabarijohn, Gouverneur de la BFM, a rappelé que l'objectif de cette initiative de réforme est la stabilité du secteur des assurances, ainsi que ses impacts positifs sur l'économie et le quotidien de la population. À remarquer que la contribution des assurances sur l'économie n'est pas encore très perceptible. À titre d'illustration, le secteur ne représente que 0,7% du produit intérieur brut à Madagascar, contre 2 ou 3% dans certains pays d'Afrique. Raison pour laquelle la mise en place des assurances agricoles a été initiée, tout comme l'introduction de nouvelles opérations telle que l'assurance numérique ou encore la microassurance.

Du côté des compagnies d'assurances, les changements déjà intervenus et à venir sont favorablement accueillis. Pour ces dernières, comme pour les courtiers, le secteur doit être mieux réglementé, mieux supervisé et mieux diversifié afin que le jeu de la concurrence qui ne cesse de s'intensifier entre les acteurs puisse se dérouler de manière saine.

Jusqu'ici, les Assurances Réassurances Omnibranches (ARO) restent le leader du secteur. La compagnie a annoncé dernièrement la mise sur pied d'un pôle " grands comptes " destiné à ses clients privilégiés. Une série de services sur mesure figurent parmi les services proposé (traitement prioritaire, suivi et conseil personnalisés... ). Le pôle est composé d'experts multibranches chargés de conseiller et d'anticiper les besoins de l'assuré. " D'autres projets sont en cours d'élaboration notamment la digitalisation et la création de nouveaux produits d'assurance ", a aussi fait savoir la compagnie.

Notons, enfin, que selon un rapport du Swiss Re Ins-titute, le chiffre d'affaires du secteur africain de l'assurance a atteint 74,19 milliards USD en 2021. Ce montant est en hausse de 19,89% par rapport aux 61,881 milliards USD de 2020. L'Afrique du Sud maintient sa position de leader du marché continental avec 51,215 milliards USD, soit 69,03% de parts de marché en 2021. Le pays est suivi par le Maroc, l'Égypte et le Kenya qui représentent respectivement 7,2%, 3,79% et 3,26% du total des primes souscrites en Afrique en 2021.