Afrique: CAN U23 - Les Barea prêts à en découdre

Madagascar jouera le match retour contre le Gabon ce samedi à Franceville. Celui-ci compte pour le deuxième tour qualificatif à la coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans.

En mauvaise posture. Les Barea se disent toujours prêts à se relever et remonter la pente après la défaite à domicile. Madagascar s'est incliné devant les Panthères gabonais sur le score de 0 à 1 au match aller du deuxième tour de la qualification à la coupe d'Afrique des nations U23 ce dimanche à Mahamasina. Les protégés du coach Herimanitra Rabeharisoa dit Hery be joueront le match retour décisif ce samedi au stade de France-ville au Gabon, à 15 heures trente, heure locale soit à 17 heures trente à Madagascar.

Ils veulent jouer ce match avec pleine d'ambition malgré le forfait des trois pièces maîtresses à savoir le capitaine Kalvin Paul et le défenseur Lalane Randrianandra- sana, suspendus après avoir reçu un carton rouge à l'aller. Arnaud Randrianan-tenaina a dû, de son côté, rejoindre son club. Il a été libéré seulement pour le match aller selon l'accord entre l'Uficasm et le club égyptien El Gouna FC.

Les éléments en voyage en terre gabonaise sont plutôt plus efficaces au système défensif mais le milieu de l'Elgeco Plus Mamisoa Rakoto-soa et El Hadary Raheriniaina du Saint Michel United des Seychelles pourront à tout moment créer la surprise.

Décisif

"Ils sont tous en forme, Ils sont fin prêts et prêts à tout pour aller chercher la victoire et la qualification" a mentionné le membre du staff technique Christian Rakotoarimanana alias Christian kely.

La délégation est arrivée à Libreville, capitale Gabonaise ce mercredi. L'équipe a de suite procédé à la première séance d'entraînement le même jour au stade Edouard Pierre Valentin à Libreville. La délégation a été accueillie chaleureusement par la diaspora au Gabon venue nombreuse soutenir et encourager leurs porte-fanions à l'aéroport ainsi qu'à l'entraînement.

Le climat sur place est chaud et pluvieux d'après la délégation sur place. "Nous avons consacré la première séance d'entrainement au renforcement de la condition physique... Hier nous avons travaillé la conservation de balle et le placement... et peaufiner la tactique surtout lors de la dernière séance" a confié Christian kely. La délégation s'est envolée hier pour Franceville où va se tenir le match, à 727km de la capitale gabonaise. Les Barea ont tâté le terrain du match hier à 15 heures et demie, heure locale.