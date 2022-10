Gabon: Caravane Gabon-Egalité lancée par Sylvia Bongo Ondimba

" Pour vos vies, pour vos droits, la loi avance " : dans la continuité des travaux engagés par le gouvernement en faveur de la réduction des inégalités femmes-hommes, la Première Dame Sylvia Bongo Ondimba et le Premier Ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, accompagnées par une délégation interministérielle, se sont rendues à Ntoum ce vendredi 28 octobre pour échanger avec les communautés sur le programme gouvernemental Gabon Égalité.

Première étape d'une caravane de sensibilisation dans les neuf provinces du Gabon. Cette rencontre citoyenne avait pour objet de sensibiliser la population sur les dispositifs législatifs et les mesures adoptés par le Gouvernement pour lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes et pour assurer l'égalité des genres en matière de droit de la famille, de santé, d'éducation, et de travail.

" Si l'élaboration de la stratégie Gabon Égalité est une entreprise collective, son application réussie sera également collective. Elle le sera grâce à l'engagement personnel de chaque membre de nos communautés. Je remercie le Premier Ministre et les membres du gouvernement qui ont fait le déplacement avec moi. Par leur présence à mes côtés aujourd'hui, ils réaffirment leur volonté de vous écouter, de vous servir et de répondre à vos préoccupations citoyennes les plus pressantes " a souligné la Première Dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba, dans son mot à la population de Ntoum.

Suite à son intervention, chaque ministre a présenté les réformes menées dans son secteur. Le Ministre de l'Intérieur a insisté sur le prolongement du délai de déclaration des naissances et de la mise en place de bureaux d'état civil dans les hôpitaux afin de mettre fin au phénomène des enfants invisibles dans le pays.

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Chargé des Droits de l'Homme

accordés par les Lois Damas. Le Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle a expliqué l'importance d'agir efficacement contre le harcèlement en milieu professionnel.

Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales a, quant à lui, présenté les mesures liées à la prise en charge des violences, notamment le numéro vert 1404, ainsi que la lutte contre les cancers féminins.

Le Ministre du Commerce a annoncé le lancement prochain des tontines digitales pour favoriser par son ministère dans les établissements scolaires pour lutter contre les grossesses précoces et accompagner les filles enceintes et les filles mères scolarisées.

Cette ambition a été accélérée grâce à l'engagement personnel de la Première Dame qui a constitué, en 2019, un comité de pilotage composé de représentants du Gouvernement, de l'Administration, du Parlement et de la société civile pour réformer en profondeur les droits des femmes au Gabon.

Et le Ministre de l'Éducation Nationale a clôturé les présentations en parlant des actions menées. Pour rappel, la Stratégie Gabon Égalité s'inscrit dans la continuité de l'engagement du Président de la République en faveur de l'égalité des droits et de sa volonté de reconnaître le rôle central des femmes dans notre société, notre économie et le développement du pays.

En instaurant la Décennie de la Femme, le Chef de l'État avait souhaité marquer l'ambition du Gabon à lever les obstacles entravant l'égalité des droits et faire en sorte que les femmes réalisent leur plein potentiel.

La Stratégie Gabon Égalité est le résultat de ce travail collaboratif qui a permis de faire émerger 33 recommandations précises dans six secteurs pour réduire les inégalités femmes-hommes.