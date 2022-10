Gabon: Ogooué-Lolo - Le Secrétaire Général du PDG, Steeve Nzegho Dieko à Koula-Moutou

Steeve Nzegho Dieko séjourne depuis ce vendredi 28 octobre 2022, dans la province de l'Ogooué-Lolo. C'était au tour de cette province de recevoir le Secrétaire Général du Parti démocratique gabonais( PDG) qui sillonne les capitales provinciales et d'autres villes du Gabon dans le cadre de la rentrée politique de ce parti au pouvoir.

Les Membres du Comité Permanent du Bureau Politique, Blaise Louembe, Régis Immongault Tatangani et le Secrétaire National Chargé de l'Animation politique, Huguettes Tsono, lui ont souhaité la bienvenue au nom des populations logovéennes.

Steeve Nzegho Dieko, Secrétaire Général du Parti démocratique gabonais( PDG) séjourne dans la province de l'Ogooué-Lolo où les populations lui ont réservé un accueil chaleureux au bord du fleuve Bouenguidi. Les Membres du Comité Permanent du Bureau Politique, Blaise Louembe, Régis Immongault Tatangani et le Secrétaire National Chargé de l'Animation politique, Huguettes Tsono, lui ont souhaité la bienvenue au nom des populations logovéennes.

Guy Durant Ozounga, Conseiller du "Distingué Camarade Président et Porte Parole du Parti Démocratique Gabonais" a salué cette dernière caravane de la tournée du Secrétaire général du PDG dans la province où est né ce parti politique au pouvoir. Il a d'ailleurs expliqué et rappelé à des fins utiles le geste du dépôt des fleurs. Dépôt des fleurs qui a été effectué sur les tombes des feus Jean-Stanislas Migolet, Jean Massima et bien d'autres membres défunts du parti.

Prenant la parole, Michel Stéphane Bonda, en sa qualité de Chargé de la Communication du Comité d'Organisation, explique que cette arrivée de Steeve Nzegho Dieko, "s'inscrit dans la sécularité politique légendaire et le lien congénital de la province de l'Ogooué-Lolo avec le PDG. C'est donc dans cette ambition que toute la province, l'ensemble des responsables politiques de la province se sont mobilisés pour saluer l'arrivée du SG PDG. Il faut dire aujourd'hui que le PDG a embrayé une nouvelle dynamique politique marquée notamment par les 2 R : Révitalisation et Régénération du parti".

Michel Stéphane Bonda poursuit ses propos en montrant que l'actuel SG du Parti est le symbole même de cette "Révitalisation et Régénération" qui ne se départissent pas des pères fondateurs du PDG. "Cette formation politique, faut-il le rappeler, est née dans l'Ogooué-Lolo, notamment à Koula-Moutou-Moutou.

La venue du SG ici, marque aussi ce train d'union politique inter-générationnel, le legs des pères fondateurs et la continuité des idéaux politiques du parti qui sont traduites par le Distingué Camarade Président Ali Bongo Ondimba. C'est donc un symbole historique, symbole fort, aujourd'hui, le PDG dans la province de l'Ogooué-Lolo, a témoigné de son slogan historique : fidélité sans partage"rassure t-il.

Cette tournée politique du Secrétaire Général du Parti démocratique gabonais( PDG s'inscrit dans la droite ligne de la démobilisation pour les prochaines élections de 2023. "C'est une nouvelle ère politique pour des batailles futures, des victoires futures pour cette province. Et cette venue du SG PDG est marquée sous le sceau de la fidélité, du rassemblement de toutes les militantes et tous les militants" a ajouté le Chargé de la Communication du Comité d'Organisation.

Huguettes Tsono, Secrétaire Nationale Chargée de l'Animation politique n'a pas manqué de rassurer son hôte et sa suite quant au soutien inconditionnel et indéfectible des militantes et militants de la province à l'endroit du "Distingué Camarade Président Ali Bongo Ondimba. Pour elle, les batailles et victoires pour les échéances électorales à venir, c'est maintenant.