Afrique de l'Est: Les pays de l'IGAD lancent une réunion ministérielle sur les disputes de terres

Kampala — La réunion ministérielle sur les disputes de terres dans les pays de l'IGAD, présidée par le Soudan, a débuté Jeudi à Kampala.

La réunion a examiné les résultats et les recommandations de la conférence régionale de haut niveau, qui a conclu ses travaux Jeudi, et a été accueillie par le Gouvernement Ougandais sous les auspices de l'IDLO.

La conférence a abordé quatre axes principaux, à savoir la fixation des priorités, le renforcement de la gestion des terres, la responsabilité d'une justice naturelle compréhensive, l'amélioration de l'accès pour tous, et le lien de l'allocation équitable et durable et l'utilisation des terres et des ressources naturelles.

La réunion a également discuté les axes de la paix et la sécurité dans la Corne de l'Afrique, la sécurisation des droits locaux des terres pour soutenir l'adaptation au changement climatique et les systèmes alimentaires durables, en plus de l'égalité des droits des femmes dans la terre.

La conférence a été assistée par des délégations gouvernementales des pays de l'IGAD, des partenaires du développement et de la société civile, ainsi que par des experts académiques et juridiques, et des experts en gestion des terres.

La réunion a inclus l'expérience de la Commission foncière au Soudan, et la déclaration finale a été adoptée par les ministres de l'IGAD sur les disputes des terres.