Afrique: Partenariat UE-Congo - Lancement de la campagne " We see Africa " en faveur des jeunes congolais

La délégation de l'Union européenne (UE) en République du Congo a lancé, le 28 octobre à Brazzaville, l'édition congolaise de la campagne de communication dénommée " We see Africa ", visant à célébrer l'impact positif du partenariat unique entre l'Afrique et l'UE, partenaire de longue date du continent africain qui regorge d'idées et d'ambitions capables de changer le monde.

" En République du Congo et aux côtés de nos partenaires (autorités congolaises, Etats membres, représentants de la société civile et du secteur privé, organisations bilatérales, médias), nous tissons ce lien depuis près de 60 ans maintenant. Ensemble, nous sommes engagés pour la diversification de l'économie et la création d'emplois, la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques, la promotion des droits humains, de l'Etat de droit et le soutien à la société civile ", a indiqué l'ambassadeur de l'UE au Congo, Giacomo Durrazo.

La campagne " We see Africa " cible essentiellement la jeunesse considérée comme la couche la plus importante, capable de contribuer à relever les défis liés à l'amélioration du cadre de vie de la population et de la préservation de l'environnement.

Selon le diplomate de l'UE, cette campagne constitue à ce titre une approche innovante dans la manière que son institution veut illustrer la force, la richesse et la diversité de ce partenariat, en particulier à l'endroit de la jeunesse congolaise placée au cœur de ses actions.

A travers " We see Africa ", l'UE veut rapprocher la jeunesse congolaise dans ses projets et continuer à tisser avec elle des liens étroits et de confiance ; relier émotionnellement cette jeunesse à l'impact positif du partenariat grâce à une campagne qui met en lumière des personnes à l'origine du changement en Afrique et qui ont le potentiel d'inspirer les jeunes africains, les Congolais en particulier.

Au Congo, a précisé le chef de la délégation de l'UE, la campagne suit le parcours d'une héroïne, Esther Nkoussou, assistante de recherche au camp de Mondika, au cœur du Parc national de Nouabalé-Ndoki dont l'organisation non gouvernementale Wildlife Conservation Society assure la gestion. Celle-ci s'attèle, souligne le diplomate, à protéger les gorilles indigènes de la région et travaille à inverser le changement climatique.

" Quotidiennement, Esther marche jusqu'à huit heures par jour pour collecter des données sur les trois groupes de gorilles de la forêt de Mondika, afin d'alimenter une base de données vieille de vingt ans, sur les mœurs et l'évolution des gorilles ", a rapporté l'ambassadeur Giacomo Durrazo, lors de la conférence de presse de lancement de la campagne.

Pour mettre en lumière le parcours d'Esther, une campagne publicitaire a été lancée à Brazzaville en différents endroits stratégiques où elle s'affiche sur de grands panneaux en français et en lingala, ainsi qu'à la télé et à la radio à travers des spots publicitaires.

Afin d'être en phase avec les nouvelles générations, l'UE mise également sur une campagne sur les réseaux sociaux en sollicitant deux influenceuses emblématiques de la sphère culturelle congolaise, à savoir les chanteuses Jessy B 242 et Nestelia Forest. Ces deux influenceuses comptabilisant à elles seules plus de 91,6K followers.

Ces deux jeunes femmes sont, par ailleurs, très engagées dans la lutte pour le respect du droit des femmes et la promotion du leadership féminin à travers le collectif Tosala. Un combat que mène également l'UE à travers le soutien à des organisations de la société civile engagées dans ce domaine.

" L'audience dont bénéficient ces deux jeunes influenceuses, leur dynamisme et leur éclectisme sont un atout pour amplifier notre campagne " We see Africa " ainsi que les messages qu'elle véhicule et que nous voulons porter le plus loin possible durant les trois mois de son déploiement ", a conclu l'ambassadeur de l'UE.