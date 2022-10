Congo-Brazzaville: FIDH - Le Congolais Jean-Claude Katende élu vice-président

L'Association africaine de défense des droits de l'homme (Asadho) s'est réjouie de l'élection de son président, Me Jean-Claude Katende, au poste de vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH). Cette élection a eu lieu lors du 41e congrès de cette prestigieuse organisation mondiale organisé à Paris, en France, du 24 au 27 octobre.

L'Asadho, basée en République démocratique du Congo (RDC) depuis 1991, a toujours servi la cause des droits humains dans le pays, en Afrique et ailleurs. Elle a profité de l'élection de son président à la vice-présid ence du FIDH pour remercier tous ceux qui ont soutenu sa candidature en ont plaçant leur confiance en lui. Ce mandat est de deux ans, une fois renouvelable.

Dans ses premières réactions après cette élection, Jean-Claude Katende a dit placer son mandat sous le signe de la lutte pour la promotion et la défense des droits humains à travers le monde, avec un accent particulier pour la RDC. " Mon mandat va être inscrit dans le cadre des activités de promotion et de protection des droits de l'homme de la FIDH. Je vais m'occuper, avec les autres collègues, de toutes les questions des droits de l'homme à travers le monde mais avec un œil particulier sur l'Afrique et la RDC ", a-t-il déclaré. Il a promis de porter, durant ce mandat, les dossiers les plus importants sur les droits de l'homme dans le continent.

Me Jean-Claude Katende, avocat au barreau près la Cour d'appel de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, et président de l'Asadho, est le troisième Congolais à accéder à ce poste, après Dismas Kitenge, du groupe Lotus, et Paul Nsapu, de la Ligue des électeurs.

Signalons que la FIDH est une organisation non gouvernementale de défense des droits humains créée en 1922. Elle regroupe 192 organisations nationales de défense des droits humains dans 117 pays.