Congo-Brazzaville: Coopération - Le pays et l'UE conjuguent les efforts pour la sécurité maritime

Le secrétariat permanent du Comité interministériel de l'Action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales a eu une séance de travail avec une délégation d'experts de l'Union européenne (UE), pour ajuster l'effort de coopération et augmenter l'interopérabilité entre les marines présentes dans les eaux maritimes du Congo et dans le golfe de Guinée.

" Notre démarche vise à comprendre le fonctionnement des marines des différents pays, leurs difficultés en termes de surveillance maritime et comment apporter notre contribution pour plus d'efficacité au sein de ces Etats ", a expliqué l'expert en sécurité maritime et consultant, Thierry Houlette, faisant partie de la délégation conduite par le chargé d'affaires de l'UE au Congo, Torben Nilsson.

Pour sa part, le directeur de cabinet du secrétariat permanent du Comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, Jean Claude Boukono, a souligné que plusieurs menaces sont observées en mer : pollution, pêche illégale non autorisée, non règlementée avec toutes ses incidences économiques, immigration clandestine. Pour cela, il a souhaité que l'axe de coopération avec l'UE soit orienté vers la formation, la sécurité et la sûreté en termes d'équipements sécuritaires.

Eclairant les experts de l'UE sur la politique et les stratégies menées par le Congo, en matière de sécurité maritime et sur les actions opérationnelles des ministères affiliés, Jean Claude Boukono a mis en avant les instruments juridiques dont le code maritime promulgué en 1963, ainsi que le développement du nouveau système maritime au début des années 1980, ayant permis au pays de jouer un rôle prépondérant dans la sous-région.

Aussi, le Congo a initié la mise en place de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du centre, a mis en orbite le Mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'Etat du port en Afrique de l'Ouest et du centre, essentiel à la sûreté et à la sécurité maritime, dont le Congo a assuré la présidence pendant plusieurs années. Le pays s'est également impliqué dans la régionalisation de l'Académie maritime d'Abidjan ainsi que le Centre régional pour la sécurité maritime en Afrique centrale qu'il abrite.

Il convient de rappeler que la mission des experts de l'UE sur la sécurité maritime du golfe de Guinée a été menée en terre congolaise, du 25 au 27 octobre, en vue de réaliser, au profit de l'UE, une étude qui fait partie des mesures préparatoires à l'emploi de la facilité européenne de paix pour le soutien aux marines riveraines dans le cadre de la présence marine coordonnée. Il a été aussi question d'identifier le pays qui bénéficiera de l'appui de l'UE en matière de sécurité maritime entre quatre pays de l'Afrique centrale. La dernière mission de ces experts est prévue en novembre prochain en Angola.