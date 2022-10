Congo-Brazzaville: Education aux médias et à l'information - Sensibilisation des élèves de Brazzaville

L'organisation non gouvernementale "Médias freelance" a commémoré, le 28 octobre à Brazzaville, en différé, la semaine internationale de l'éducation aux médias et à l'information (EMI), pour sensibiliser les élèves à l'importance de l'information afin de combattre la défiance.

La semaine internationale de l'éducation aux médias et à l'information (EMI) a été célébrée sur le thème " Favoriser la confiance : un choix impératif de l'éducation aux médias et à l'information ". Le panel d'orateurs constitué pour la circonstance a expliqué que l'écoute excessive de la télévision et de la radio contribue à un accroissement de l'incidence et elle peut avoir un effet sur l'apprentissage ainsi que sur le rendement scolaire, pouvant favoriser des comportements sexuels irresponsables.

Les orateurs ont indiqué aux élèves que les médias contribuent largement à fixer les modes de pensée, à déterminer en grande partie les idées et les habitudes. Les médias, ont ils ajouté, influencent même sur les jugements de la vérité, décident et dictent la mode, la consommation...

L'EMI est une des composantes du parcours citoyen. Son objectif est de permettre aux élèves d'exercer leur citoyenneté dans une société de l'information et de la communication, former des " cybercitoyens " actifs, éclairés et responsables de demain.

" A partir de l'EMI, les élèves doivent avoir une compétence transversale. Il est très important que ce genre de conférence soit organisé dans les écoles ", a souhaité Gervais Dokékia, secrétaire général adjoint de la commission congolaise pour l'Unesco.

Le panel d'orateurs a expliqué aux élèves le rôle que jouent les médias actuellement : ils recueillent dans un premier temps des informations auprès des sources et valorisent, dans un second temps, leur audience.

Dans les écoles publiques ou privées, l'EMI permet de préparer l'exercice du jugement, de développer l'esprit critique, de former un jugement, de développer des capacités d'analyse et de savoir argumenter lors d'un débat.

Ainsi donc, l'Unesco a lancé un appel aux gouvernements, aux médias, aux entreprises de communication numérique et aux organisations non gouvernementales de contribuer aux changements qui s'imposent afin de " garantir la qualité de l'information, moyen le plus efficace d'instaurer et de favoriser la confiance dans toutes les institutions ".

L'éducation aux médias est une démarche formative qui vise à apprendre au citoyen à être un spectateur actif, un explorateur autonome et un acteur de la communication médiatique. Cette démarche l'invite également à utiliser les supports médiatiques crédibles comme une technologie de l'intelligence.

" Tout le monde court vers les réseaux sociaux alors que là-bas, il y a plus de risque de trouver une mauvaise information. Il est très important que tout le monde acquiert la culture des médias et de l'information pour vérifier l'information qu'il peut utiliser. L'EMI est une discipline qui nécessite d'être vulgarisée ", a suggéré Ken Phinéas Tchiteya, membre de Média freelance.