Congo-Brazzaville: Distinction - Mariusca Moukengue, prix " Prince Claus 2022 "

La slameuse congolaise Mariusca Moukengue fait partie des cent lauréats du prix " Prince Claus 2022 ". Cette distinction lui a été décernée pour son engagement auprès des jeunes à travers son projet " Slamunité ".

L'engagement social de Mariusca l'a amenée à se lancer, en 2018, dans l'aventure " Slamunité ". Un projet panafricain qui vise à faire la promotion du slam comme thérapie en milieu juvénile à travers des ateliers, des rencontres et spectacles en faveur des personnes démunies. " Slamunité ", c'est aussi le souci de former plus de jeunes possibles à la pratique du slam, d'interconnecter les jeunes slameurs avec les aînés, et de faire par conséquent la promotion de la poésie urbaine. C'est donc tout naturellement, au regard des enjeux du prix Prince Claus, que Mariusca a retenu l'attention du jury à travers ce projet.

Créée en 1996, la distinction néerlandaise tient son nom de Claus von Amsberg. Elle honore des personnalités et des organisations reflétant une approche contemporaine et progressive sur les thèmes de la culture et du développement. Le prix principal est de 100 000 euros et les prix additionnels de 25 000 euros. En remportant ce prix, la slameuse congolaise succède à ses compatriotes Bill Kouélany, écrivaine, plasticienne et fondatrice de l'espace culturels " Les ateliers Sahm ", lauréate en 2019 ; et Sardoine Mia, artiste plasticienne et lauréate en 2021. " Je suis très heureuse d'être le récipiendaire du Prix néerlandais. Le slam est donc parmi les cent lauréats internationaux de cette année. Matondo (merci) au Prince Claus Fund pour cette noble distinction ", a déclaré l'artiste, vivement émue par cette reconnaissance.

Engagée et inspirée par des figures féminines fortes, à l'instar de Michelle Obama et Kimpa Vita, Mariusca est à la fois slameuse et formatrice en cet art, comédienne et critique d'art. Elle a trouvé dans l'art sa meilleure façon de faire des suggestions, de revendiquer les droits des sans-voix, de blâmer la dictature dans la pluralité de ses formes et somme toute, de clamer son idéal. Sur la scène nationale et internationale, elle se distingue par ses textes incisifs et empreints d'humanisme. Son talent lui a valu, entre autres en 2018 lors de la deuxième édition des Prix Studio 210-Trophées panafricains, le prix de la " Meilleure slameuse de l'année " et Grand prix slam, lors de la cinquième édition du même événement, etc.

Cette année, Mariusca a relevé le pari d'initier et d'organiser, pour la première fois, un festival panafricain de slam au Congo dénommé " Slamouv ". L'événement qui tend à se pérenniser se veut un porte-étendard de la poésie urbaine et des poètes slameurs du Congo et d'ailleurs. A ce jour, l'artiste compte plusieurs titres dans sa discographie : "Poésie déesse", "Slamourail", "Cléomatre", "Le monde est africain", "Slamotema", "Cimetière hydraulique", "Mwana mbanda" en featuring avec Spirita Nanda... Depuis 2021, elle est membre du collectif Tosala qui milite contre les violences faites aux femmes.