Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Construction en vue d'une université à Pointe-Noire

Le Conseil des ministres du 28 octobre, à Brazzaville, a examiné et adopté le projet de loi portant création de l'université de Pointe-Noire, deuxième ville du Congo.

Le gouvernement convient que le projet de loi portant création de l'université de Pointe-Noire s'inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités d'offre de formation, fondée sur la mise en place des structures de formation permettant de favoriser l'initiation aux métiers, l'acquisition des connaissances et compétences, en adéquation avec les besoins du développement et les emplois disponibles ou potentiels.

Ce projet est, en outre, justifié par plusieurs raisons dont la plus essentielle est le rapprochement des étudiants des lieux d'apprentissage. En effet, au regard de l'expansion démographique, les deux universités que possèdent le Congo (Universités Marien-Ngouabi et Denis-Sassou-N'Guesso), situées à Brazzaville, ne peuvent plus accueillir tous les étudiants.

De plus, il a été fait un constat général selon lequel de nombreux étudiants qui n'ont pas de soutiens à Brazzaville ont des difficultés pour se loger, parce que non seulement les résidences universitaires sont insuffisantes mais également, la bourse étant irrégulière ne leur permet pas de payer normalement leurs logements à la cité.

Tous ces aspects réunis impactent négativement sur la vie estudiantine et constituent, entre autres, les causes des échecs. De la même manière, les pouvoirs publics se doivent de murir l'idée de construire des universités ou écoles supérieures dans quelques départements du Congo, afin de désengorger les deux principales universités, mais aussi de permettre aux étudiants d'être formés dans les spécialités dont le département d'accueil dispose de plus de potentialités.