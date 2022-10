Gabon: "Faire preuve de solidarité pour lutter contre les cancers et les AVC" pour Les Etoiles du Gabon et Be Space

Lutter contre les cancers féminins et les accidents vasculaires cérébraux( AVC) en sensibilisant la gent féminine à se faire dépister, sont autant de nobles combats que mènent certaines organisations à travers le monde.

A Libreville, Le Festival "Les Etoiles du Gabon" et Be Space ont organisé une conférence de presse autour des artistes ce samedi dans la commune d'Akanda. Une conférence qui s'inscrit dans l'optique de la sensibilisation et l'accompagnement des personnes atteintes du cancer et de l'AVC.

Il faut faire preuve de solidarité envers ceux qui souffrent, ceux qui sont atteints du cancer ou de l'AVC. Le manifester, c'est faire preuve d'humanité. "Les Etoiles du Gabon" et Be Space dans leur esprit de solidarité l'ont si bien compris.

La Sensibilisation et l'accompagnement des personnes frappées par les différents cancers ou de l'accident vasculaire cérébral sont au coeur de leurs activités. Cette initiative aussi louable a été appuyée par des artistes gabonais parmi lesquels, Angèle Assélé, Créol, Shan'L, Slya et bien d'autres venus d'ailleurs.

Eunice Biyoghe, chargée de communication Esprit Solidaire explique que "cette initiative est la preuve de l'élan de solidarité. Elle s'inscrit dans le but de redonner ou de dessiner le sourire sur les visages de ceux qui l'avaient déjà perdu. Une marche solidaire a été organisée pour soutenir les femmes qui se battent pour leur vie, ces femmes qui souffrent de cancer et pour les personnes atteintes d'AVC".

La présence des artistes se justifie et s'explique par le fait qu'ils jouent un rôle important à travers la sensibilisation des masses. Pour Angèle Assélé, un artiste est un miroir de la société. "Notre implication est important et forte. Il faut amener les jeunes femmes à se faire dépister. Notre implication va impacter les populations . Nous sommes conscients du rôle que nous jouons au sein de la société ". A sa suite, Céol et Shan'L ont invité les femmes à se faire dépister massivement.

Présents à cette conférence de presse, le ministre en charge de la Jeunesse et des Sports, Franck Nguema et le Maire de la commune d'Akanda ont salué cette initiative. "L'Etat est engagé dans Octobre Rose avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba qui ne ménage aucun effort sur la lutte contre les cancers féminins. J'encourage les unes et les autres à pratiquer les activités sportives. Elles participent à notre santé" rappelle le membre du gouvernement Ossouka Raponda.

Une marche caritative, remise des dons à l'Institut de cancérologie d'Akanda ont été organisées à cet effet . L'activité sportive réduirait de 10 à 20% les risques de cancer du sein. Les activités sportives et la bonne alimentations participent à lutter contre ces différentes maladies. Aux femmes de se faire dépister et désensibiliser les autres à en faire autant.