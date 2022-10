Afrique: ACP-UE - les Assemblées se déroulent au Mozambique

Une délégation togolaise participe à Maputo aux Assemblées parlementaires ACP et ACP-Union européenne.

La session de l'Assemblée parlementaire de l'organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et celle de l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique, Caraïbes et Pacifique-Union Européenne se déroulent actuellement à Maputo (Mozambique.

Une délégation togolaise est présente. Elle comprend Memounatou Ibrahima, Pacôme Adjourouvi, Abira Bonfoh et Gerry Taama.

L'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE est une institution démocratique unique et permanente qui réunit autant de parlementaires des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) que de députés au Parlement européen.

Elle consacre principalement ses travaux à la promotion des droits de l'homme et de la démocratie et à une compréhension et une coopération accrues entre l'Union européenne et les États ACP.

Elle vise à suivre les avancées réalisées dans le cadre du partenariat et sa contribution au développement économique et social des États ACP, ainsi qu'aux relations commerciales.

Dans ce but, l'Assemblée parlementaire paritaire examine et adopte des résolutions sur des thématiques diverses régies par le partenariat, émet des recommandations et participe au contrôle parlementaire.