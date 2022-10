Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 Octobre 2022

Burkina Faso : Sentiment anti-français- Des manifestations à Ouaga

Suite à un appel d’une mobilisation à la veille, plusieurs centaines de personnes ont manifesté le vendredi 28 octobre 2022 à Ouagadougou contre la présence de la France au Burkina Faso. Selon la presse locale, les manifestants qui portaient des pancartes et scandaient des slogans tels que « France dégage », « France on en a marre », se sont rendus en divers endroits de la capitale burkinabè, dont la base de Kamboinsin, où sont stationnés quelque 400 soldats français. Ils exigent entre autres le départ de l’armée française du Burkina dans un délai de 72h et le départ sans conditions de 5 ministres qui ont travaillé sous le mandat de Damiba et qui ont été reconduits dans le gouvernement Kyélem.

Mali : Éliminatoires Can U23- Le Mali franchit l’étape du 2è tour

Ça passe pour les AiglesU23 au second tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de leur catégorie Can U23. Ils joueront le tour suivant pour avoir écarté le Rwanda. Après le nul 1-1 réalisé en déplacement face à cette équipe le week-end dernier pour le compte du match aller, les Aigles U23 ont fait le nécessaire à Bamako le samedi 29 octobre 2022.( Source : abamako.com)

Niger : Diplomatie- La nouvelle directrice de la mission Usaid prend fonction

Maria Elena Barrón a prêté serment, le jeudi 26 octobre 2022, en tant que Directrice de la Mission de l’Usaid au Niger lors d’une cérémonie présidée par Samantha Power, Administratrice de l’Agence Américaine pour le Développement International. Les responsabilités de Mme Barrón en tant que Directrice de Mission comprennent la supervision des quelque 200 millions de dollars annuels de l’Usaid pour les programmes humanitaires et de développement du Niger. (Source : aniamey.com)

Guinée : Politique nationale- Lansana Kouyaté sort du silence

L’ancien Premier ministre Lansana Kouyaté se soucie du sort de ses deux anciens complices dans l’opposition sous Alpha Condé, aujourd’hui « contraints » à l’exil. Le samedi 29 octobre 2022, le leader du Parti de l’Espoir pour le Développement National a fait une confidence par rapport à une demande qu’il a eu à faire à Dr Bernard Goumou, actuel Premier ministre de la transition. (Source : africaguinee.com)

Sénégal : Industrie de l’emballage- Youssou Ndour y fait entrée

Premier au hit -parade de la musique sénégalaise depuis au moins quatre décades et leader de la presse privée au Sénégal avec son groupe Gfm (presse écrite, radio et télévision), Youssou Ndour se lance dans l’impression et l’emballage. L’usine Impack & Safa Group située dans la ville nouvelle de Diamniado est le fruit d’un partenariat avec une société égyptienne. L’inauguration de l’ouvrage a eu lieu le 28 octobre avec la présence effective du président Macky Sall, qui a marqué l’occasion pour inviter le secteur privé à investir. Le projet générera 150 emplois directs. (Source : adakar.com)

Togo : Diplomatie- Deux nouvelles conventions signées avec Lomé

Le partenariat entre le Togo et l’Union européenne (Ue) se renforce avec la conclusion de deux nouvelles conventions de financement. D’un montant global de 55 millions d’euros, cet accord de financement a été signé à Lomé le vendredi 28 octobre 2022 par Mme Sandra Ablamba Johnson, ministre, Secrétaire générale de la Présidence de la république et M. Joaquin Tasso Villalonga, chef de la Délégation de l’Union européenne. (Source : alome.com)

Centrafrique : Ville propre- Touadera dans le 4e arrondissement de Bangui

Le président de la république a nettoyé le marché de Boyrabe situe dans le 4e arrondissement de la ville de Bangui. Le président de la république a nettoyé le marché de Boyrabe situe dans le 4e arrondissement de la ville de Bangui. Touadera était assisté de Madame le Maire du 4e arrondissement Brigitte Andar, des responsables du dit marché, de plusieurs commerçants et habitants de ce quartier. Pour le numéro Un centrafricain, le nettoyage des marchés et des lieux publics de tous les arrondissements par les banguissois contribue non seulement à la préservation de l'environnement, mais également à la protection des marchandises pour le bien être des consommateurs. (Source: abangui.com)

Gabon : Sommet de l’Ua à Niamey- Ali Bongo Ondimba invité

Le Gabon attendu à Niamey au Sommet de l’union africaine sur l’industrialisation en novembre prochain. L’invitation du président nigérien, Mohamed Bazoum, à son homologue gabonais a été transmise hier mercredi par son ministre du Commerce, Alkache Alhada, au Premier ministre, chef du gouvernement, Rose Christiane Ossouka Raponda. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Rose Christiane Ossouka Raponda, a reçu du ministre nigérien du Commerce, Alkache Alhada, l’invitation adressée au président gabonas, Ali Bongo Ondimba, par son homologue nigérien, Mohamed Bazoum, à aller participer au sommet de l’Union africaine (UA) prévu le 25 novembre prochain à Niamey. (Source : alibreville.com)

Tchad : Coopération militaire- Une association tacle la France

L'association Survie dénonce l'hypocrisie française dans le dossier tchadien. Suite aux violences qui ont ensanglanté les manifestations du 20 octobre, qui ont fait officiellement 50 morts et 300 blessés, Paris avait condamné l'utilisation d'armes létales contre les protestataires, et assuré que la France n'avait joué aucun rôle dans ces événements. L'organisation Survie, elle, rappelle les liens stratégiques avec le Tchad, notamment dans la lutte contre le terrorisme.Pour Emma Cailleau, membre de Survie et chargée du dossier tchadien, les Français doivent aller beaucoup plus loin dans leur condamnation de la répression.( Source : Rfi)