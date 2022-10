Tunisie: La Conect organise le Prix Hannon 2022 - Quand l'investissement responsable devient la norme

Ce prix est considéré, dès son lancement, comme une occasion de visibiliser les actions responsables des entreprises à l'échelle nationale et internationale et pouvant permettre aux entreprises de se distinguer et de valoriser leurs équipes.

Le prix Hannon pour la promotion du codéveloppement par l'investissement responsable revient cette année dans une nouvelle édition.

Comme chaque édition, l'objectif principal de ce prix est de promouvoir la coopération entre les entreprises de la zone de la Méditerranée et des autres parties du monde, et ce, dans le but de récompenser les entreprises de la même zone ayant excellé en matière de responsabilité sociétale et qui ont contribué à l'investissement responsable.

Pour cette année, la remise des prix de la deuxième édition du prix Hannon pour la promotion du codéveloppement par l'investissement responsable a eu lieu lors d'une cérémonie organisée à Tunis, qui a été présidée par Tarak Chérif, le président de la Conect (Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie), en présence des partenaires de Conect Tunisie au prix Hamon, tels que MED 21, le cofondateur du prix Hannon, la Fipa, BTI France, Apii, CDC.

Au cours de cette cérémonie, quatre trophées ont été décernés au profit des quatre entreprises lauréates. La première catégorie, pour le prix de l'investissement tunisien en Tunisie, a été décernée à l'entreprise Medianet, une entreprise innovante, opérant dans le secteur de la technologie et le digital, dotée d'une vision avancée de la responsabilité sociétale, représentée par Akram Béji. Pour la deuxième catégorie, le prix de l'investissement étranger en Tunisie a été décerné à la société Volimten.

