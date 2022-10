Tunisie: Vient de paraître | "Au temps des Emirs et des Beys " de Mohamed El-Aziz Ben Achour - Une vision globale de l'histoire

Mohamed El-Aziz Ben Achour a le don de raconter... Et de plonger avec une passion curieuse, truffée d'anecdotes, de détails, de références dans ces temps qu'il arpente avec une aisance déconcertante...

Rien de ce qui concerne la civilisation musulmane, l'histoire de l'islam, celle des beys, et plus particulièrement celle du XIXe siècle ne lui est étranger. Ce brillant lettré à la plume raffinée est docteur en civilisation islamique, et docteur d'Etat ès-lettres et sciences humaines.

Auteur de nombreux ouvrages sur l'Histoire de la Tunisie et du monde arabe, celui qui fut un de nos plus brillants ministres de la culture, puis directeur de l'Alecso anime une rubrique régulière sur le journal Leaders. Il était donc légitime qu'il publie son livre chez cet éditeur dont le catalogue pourrait faire pâlir d'envie toute maison d'édition qui se respecte. Et si les titres de Leaders sont, généralement consacrés à l'Histoire contemporaine, celui de Ben Achour vient ouvrir une nouvelle orientation historique que l'on souhaiterait voir se développer.

Pour cet ouvrage : "Au temps des émirs et des beys", Mohamed El-Aziz Ben Achour, couvre plus d'un millénaire, puisqu'il étudie les aspects cruciaux de la longue période qui s'étend de la fondation de l'Emirat aghlabide de Kairouan, au IXe siècle, à la fin de la dynastie des beys husseinites de Tunis au milieu du XXe siècle.

Réussissant à éviter l'écueil d'une écriture savante linéaire, souvent formelle et monotone, l'auteur structure son récit en épisodes autonomes, choisis selon une vision globale de l'Histoire. Il offre ainsi au lecteur la possibilité de s'arrêter sur un temps précis de l'Histoire qui l'intéresserait plus qu'un autre, de revenir sur un chapitre qu'il aurait laissé pour la fin, d'effectuer des allers et retours dans le texte sans que la rigueur, la chronologie ou la logique en souffrent.

Le but de l'auteur étant, bien sûr, de nous permettre de découvrir ce large spectre de notre passé, notre place dans le monde méditerranéen et maghrébin, nos relations avec l'Europe et nos liens séculaires avec l'Orient.