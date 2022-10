Tunisie: Ligue 1 | 4e journée - La vitesse de croisière avant qu'il ne soit trop tard

Les protagonistes qui s'affrontent cet après-midi ont presque tous un point en commun : ils n'ont pas eu le début de saison auquel ils aspiraient. Entre l'envie de se racheter ou d'aligner la passe de deux, le but est le même : trouver enfin sa vitesse de croisière avant qu'il ne soit trop tard.

De retour parmi l'élite, les Stadistes ont réussi leur entame de la saison en remportant la victoire à domicile devant les Hammam-Soussiens. Une nette victoire sur le score de 2 à 0, qui ne peut que ravir le coach stadiste, Skander Kasri. Depuis, les Stadistes attendent avec impatience de rééditer ce succès, mais ont vu leurs matches contre le CSS et l'EST, comptant respectivement pour les 2e et 3e journées, reportés.

C'est peut-être un mal pour un bien, puisque pour leur deuxième sortie de la saison, ils auront à disputer un deuxième match d'affilée à domicile. En effet, les Stadistes auront à recevoir tout à l'heure les Chebbiens qui, eux, restent sur deux défaites. Les Stadistes vont-ils aligner la passe de deux ou être stoppés par des Chebbiens en quête de rachat ? Difficile d'avancer des pronostics, d'autant que les deux protagonistes sont du même calibre et tous les deux animés par la même ambition : démontrer qu'ils méritent bel et bien leurs places parmi l'élite. ST-CSC : voilà un match à suivre avec intérêt et où les pronostics sont interdits.

La passe de deux !

A Hammam-Sousse, les locaux chercheront à aligner la passe de deux dans la perspective de prendre enfin de l'élan après des débuts plutôt ratés. Pour rappel, l'ESHS a débuté la saison par une défaite au Bardo avant de subir une raclée à domicile par son voisin l'ESS sur le score sans appel de 0 à 5. Pour leur troisième sortie, les Hammam-Soussiens ont réussi à obtenir un petit point après avoir tenu en échec leurs hôtes cabistes. Un point sur lequel ils aspirent à bâtir quelque chose de positif et profiter du fait qu'ils évolueront tout à l'heure à domicile pour signer leur première victoire de la saison.

En face, les joueurs de l'UST se déplacent à Hammam-Sousse avec l'ambition d'aligner la passe de deux, eux qui ont signé, il y a une semaine, leur première victoire ramenée de Chebba.

A Soliman, les locaux ambitionnent également d'aligner la passe de deux. C'est le même but recherché par leurs hôtes monasitiriens à quelques jours de leur prochaine sortie en second tour bis de la Coupe de la CAF contre le tenant du titre, la RS Berkane.

Bref, tout le monde est à la recherche d'une victoire cet après-midi, soit pour confirmer, soit pour prendre enfin de l'élan. Tous n'ont pas eu le début de saison qu'ils souhaitaient. Tous veulent rectifier le tir et prendre enfin leur vitesse de croisière avant qu'il ne soit trop tard. Après trois journées, le besoin de sortir du tâtonnement commence à se faire ressentir pour des protagonistes qui se cherchent encore.

Programme

Poule A

Aujourd'hui

Au Bardo : Stade Tunisien - CS Chebba

A Hammam-Sousse : ES Hammam-Sousse - US Tataouine

Poule B

A Soliman : AS Soliman - US Monastir

N.B. : Coup d'envoi des matches à 14h30.