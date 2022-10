Tunisie: Centre des ARTs De Djerba - Bientôt le coup d'envoi !

Pendant la conférence de presse que Fadhel Jaziri a tenue avant-hier, l'artiste a annoncé l'ouverture de son Centre des arts à Djerba le 10 novembre en présentant l'équipe culturelle et scientifique qui va l'entourer.

Pendant la conférence de presse pour présenter le Centre des arts à Djerba, Fadhel Jaziri s'est entouré d'un staff de collaborateurs d'un niveau irréprochable. Enfin, ce sont moins des collaborateurs que des références dans le monde de la recherche ou de l'art. Des gens qui ont aussi cru en son projet, force est de le croire, et qui veulent ajouter de l'eau à ce nouveau moulin de la culture qui a choisi l'Île d'Ulyssse pour élire domicile. En fait, cette conférence de presse a pour but de donner des détails sur ce projet et d'annoncer son ouverture le 10 novembre.

Parmi les noms du staff de Fadhel Jaziri, nous citerons Hassouna Mosbahi, écrivain, pour réinstaurer la tradition des débats littéraires, Hamadi Rdissi, professeur émérite, Université Tunis-El Manar pour l'organisation des conférences et des colloques scientifiques, Kmar Bendana, professeur d'histoire contemporaine, Université de La Manouba pour "Articuler arts et Savoirs dans le Sud" "en fertilisant l'héritage artistique et littéraire et en travaillant à construire un centre de gravité qui capte les énergies productrices, canalise les intelligences et rassemble les volontés créatrices qui seraient attirées par les possibilités offertes par le Centre des Arts Djerba", dit son texte.

Mohammed Moumen, universitaire, critique de théâtre, veillera sur des activités théâtrales du Centre des arts Djerba. Ali Jaziri sera chargé de la programmation musicale. Fadhel Jaziri s'est bien entouré aussi. Partenariat avec la Bibliothèque nationale, partenariat avec l'Académie Beit el-Hikma et coopération avec le Théâtre national. Nous apprendrons aussi que ce terrain est situé au sud-est de l'île de Djerba en Tunisie, entre Guellala et Sedouikech, et que Fadhel Jaziri l'a acquis 25 ans auparavant. Fadhel Jaziri ajoutera qu'il s'agit d'un investissement purement familial sans un denier public et que le coût de ce projet est de 30 millions de dinars .

Le Centre des Arts de Djerba, avec son théâtre de plein air de 3.000 places et ses espaces couverts de 7.000 m2, est destiné à créer et à donner à voir des spectacles de musique, danse, théâtre, du cinéma, des expositions, des dégustations culinaires... Et à organiser et à accueillir des rencontres en matière de sciences exactes, humaines et sociales.

Il a pour but de proposer une offre artistique nouvelle, avec une programmation festive et contemporaine qui met en lumière la dynamique créative actuelle. Pour son ouverture, le centre a programmé une exposition de l'artiste Tahar M'guedmini sur son île natale. Soit une centaine d'œuvres de grand format, les plus récentes produites par l'artiste.

Fadhel Jaziri ajoutera que la concomitance de la date de l'ouverture du centre avec le sommet de la francophonie est pour donner plus de visibilité à son initiative. Pourquoi à Djerba ? L'artiste répondra "Parce qu'à Djerba, il y a 2 millions sept cent mille visiteurs, dont environ cinq cent mille touristes intérieurs. Djerba manque de théâtres et de salles de cinémas, entre autres. Nous comptons produire aussi dans l'artistique en faisant un planning à long terme".