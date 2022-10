Tunisie: Embarcation disparue à Zarzis - La colère des familles monte, les autorités observent

Un groupe d'avocats bénévoles suivent la situation de près. Ils recueillent des informations de la part des familles des disparus et d'autres parties qui pourraient avoir un lien direct ou indirect avec l'affaire.

La colère monte de plus en plus, à Zarzis. Les familles des disparus se sont déplacées à Médenine deux jours de suite et sont rentrées bredouilles. Les résultats des analyses de l'ADN n'ont rien donné de neuf. Mercredi matin, les manifestants n'ont pas trouvé de vis-à-vis devant la délégation. Ils ont occupé le hall de la commune. Mais, là aussi, en l'absence du maire et de son adjoint ainsi que la maire de Zarzis Nord, il n'y a pas eu de point de presse-revendiqué par les parents des victimes et promis par les autorités.

Pourtant, la porte-parole de la commune et le chef d'arrondissement d'El Hessiène où se trouve le cimetière "Jardin d'Afrique" étaient présents et malgré les supplications de Chamseddine Bourassine, qui parle au nom des victimes, la première s'est contentée de dire "je vais vérifier le nombre des cadavres puis consulter le maire et un avocat !! ". Le second a déclaré que l'affaire est entre les mains du procureur de la République. Cela dit, ils n'ont pas convaincu les présents et ils ont été pourchassés poliment.

Entre temps, deux des proches des disparus qui n'ont pas encore été retrouvés ont eu des malaises et ont été vite transportés à l'hôpital où ils ont été gardés sous surveillance.

Les recherches en mer n'ont rien donné de nouveau.

Ils n'ont pas manqué d'appeler aussi les manifestants à garder le calme, suite à quelques troubles qui ont eu lieu au centre-ville.

Après un rassemblement devant le district de la Garde nationale maritime, les proches des disparus ont regagné la place centrale entre la délégation et la municipalité pour y passer la soirée à la belle étoile.