Ile Maurice: Namrata Ramkorun veut encourager les personnes "différentes" à réaliser qu'elles sont uniques

Très belle campagne que celle véhiculée par la plateforme digitale "Nou Diferans", lancée depuis novembre 2021 par Phoenix Bev. Novembre est certes le mois commémorant l'arrivée des travailleurs engagés mais aussi celui de la libération et l'acceptation du métissage et de la différence.

Pour sa deuxième campagne médiatique, Phoenix Bev donne la parole à plusieurs groupes de personnes, qui ont comme point commun qu'elles assument leurs différences. Namrata Ramkorun, vice-présidente de la Vitiligo Mauritius Foundation (VMF), est de celles-là. Découvrons-la, ainsi que sa motivation.

Cette jeune femme de 27 ans, originaire du Sud, a suivi les traces de sa mère puisqu'après ses études secondaires au collège France Boyer de la Giroday, elle a étudié en vue de devenir enseignante. Cette aînée de deux enfants est d'ailleurs détentrice d'un diplôme en langue française et enseigne dans le cycle secondaire. Elle est néanmoins très fière de son père, policier à la retraite.

À la regarder ainsi sur les photos alors qu'elle fait du mannequinat avec une assurance sereine, il est impossible de dire qu'elle souffre de vitiligo tant son teint s'est uniformisé. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. "Une première tache est apparue sur mon visage alors que j'avais neuf ans. Et puis, le vitiligo s'est étendu progressivement."

Elle explique qu'il existe plusieurs types de vitiligo. "Je souffre de vitiligo universel, qui se caractérise par une dépigmentation de la peau à plus de 80 %." Même s'il n'est pas établi que cette maladie affectant la peau est héréditaire, des cas existent dans la lignée de sa mère.

Quand le vitiligo s'est étendu à d'autres régions cutanées, le regard des inconnus a commencé à l'affecter et elle a même fait l'objet de remarques déplaisantes. Mais elle précise, qu'en grandissant, elle n'a jamais subi de discrimination à proprement parler.

Mais depuis qu'elle s'est engagée auprès de la VMF, organisation à but non lucratif et apolitique, qui existe depuis un an et qui vise à "responsabiliser et assurer l'égalité de traitement et la reconnaissance des personnes souffrant du vitiligo", elle a appris qu'il y avait des membres qui l'ont subie et qui ont été jugés sur leur apparence physique. "Cela a eu des répercussions terribles sur leurs vies professionnelles et personnelles."

La jeune femme reconnaît toutefois que grâce à la sensibilisation des médias et des organisations "oeuvrant pour que chaque personne soit valorisée malgré ses différences", l'attitude des gens commence "à changer graduellement." Si elle a accepté de faire partie de la campagne médiatique de Phoenix Bev, c'est parce qu'elle considère qu'il s'agit "d'un beau projet de sensibilisation. Je me vois comme la porte-parole des gens qui se sentent différents. En me joignant à ce projet, j'apporte ma pierre à l'édifice. Quand les gens qui sont différents verront comme je porte bien ma différence, ils auront le courage d'en faire autant." Elle estime que la différence de tout un chacun les rend unique. "Célébrons cette différence. À nous de l'assumer et de profiter pleinement de la vie."

Deuxième intervention pertinente sur la plateforme digitale nou diferans

Pour cette deuxième prise de parole sur la plateforme digitale Nou Diferans de Phoenix Bev, qui sera visible le 30 octobre, quatre thématiques seront mises en avant, à savoir le vitiligo, la mixité, les personnes LGBTQIA+ et le handicap. Le message commun des porte-paroles de chaque groupe est de célébrer leur différence. La création de cette plateforme fait suite à une étude réalisée par Kantar Analysis et DCDM auprès de la population mauricienne et qui a révélé que 92 % des Mauriciens estiment que la discrimination est un fléau à Maurice, que les deux types de discrimination les plus courants ont trait à l'appartenance et à l'apparence et que celles-ci ont lieu majoritairement sur le lieu de travail et ensuite à l'école. Et que les femmes de 25 à 34 ans et vivant en zones urbaines en souffrent davantage, même si la discrimination affecte tout le monde. La plateforme digitale Nou Diferans encourage à respecter, célébrer et à vivre pleinement les différences.

https://www.facebook.com/noudiferans