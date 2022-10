Congo-Kinshasa: Walikale - Plus de 250 familles fournies en énergie électrique d'ici fin novembre

Plus de 250 familles de la cité de Walikale (Nord-Kivu) seront desservies en électricité d'ici fin novembre 2022, grâce au projet d'électrification d'une centrale solaire de la société Nduma Kasha, une entreprise privée de droit congolais.

Environ 45 KW seront produits pour alimenter plus de 250 familles dans la cité de Walikale. C'est une grande première pour ce territoire qui demeure le plus vaste de la province du Nord-Kivu et qui n'a jamais été electrifiée depuis son existence.

La société Go Shop exécute les travaux de construction de cette centrale solaire qui prendront fin en novembre de l'année en cours.

Bien que privé, ce projet est une réponse à l'appel du chef de l'Etat sur le développement de 145 territoires, affirme Rubens Mikindo, l'un des propriétaires de l'entreprise Nduma Kasha.

L'objectif final de ce projet, a-t-il indiqué, est de construire en plus de la centrale solaire, une centrale hydroélectrique afin de produire plus ou moins 1 mégawatt.

Avec cette capacité de production, ce projet va ainsi contribuer au développement de Walikale avec la transformation des produits locaux, afin de donner une valeur ajoutée qui va susciter une attraction économique et la circulation des capitaux dans cette zone.

" Nous avons un champ de plus ou moins 1 hectare. Nous pouvons produire avec ce système solaire plus d'1 méga ; et nous résolvons le problème de Walikale. Notre objectif est de construire une zone économique. Nous pouvons donner a cette zone économique, plus ou moins 600 à 700 kWh et le reste pour la population. Y a des minerais qu'on peut traiter là-bas, ça va partir avec une valeur ajoutée, on peut fabriquer l'huile de cacao, c'est ça le projet. Pourquoi pas, par exemple, fabriquer du chocolat sur place à Walikale ; la fabrication de fer à béton, une usine de triplex, parce que là-bas nous avons les bois ", a expliqué Rubens Mikindo.

Le coût initial de ce projet de centrale solaire était de 370 000 dollars américains mais actuellement il frôle 500 000 USD.