Congo-Kinshasa: Kinshasa - 2 artistes congolais sélectionnés pour participer au " Montreux Comedy Festival"

Cécille Djunga et jean Claude Muaka, deux humoristes de la République démocratique du Congo (RDC) ont été sélectionnés, vendredi 28 octobre, pour participer au " Montreux Comedy Festival " en décembre prochain en Suisse.

Ces jeunes artistes ont été retenus parmi huit artistes africains, après un concours organisé vendredi à l'Institut français de Kinshasa, lors du concours "Mon premier Montreux".

Ce challenge est une initiative de Grégoire Furer qui consiste à découvrir des pépites de l'humour en Afrique, afin de les lancer sur les scènes internationales.

"On cherche des artistes africains, qui ont une particularité africaine très fortes, mais qui ont aussi quelque chose d'universelle. Le casting a déjà démarré puisqu'on en est à la final aujourd'hui, on a fait un appel à talent on a reçu des milliers de demande. On a auditionné 400 ans jeunes dans 9 pays africains francophone, puis on a sélectionné 20 pour les amener à Abidjan.

Et ces 20 artistes on était mis sur un site un internet pour demander au public de voter et nous avons sélectionnés les 8 artistes qui avait le plus de vote et aujourd'hui c'est la finale avec ces 8 candidats qui vont candidatés pour une place à Montreux en Décembre prochain", a expliqué Grégoire Furer, lors de la conférence de presse organisée quelques heures avant la finale de ce concours.

D'après Grégoire Furer, ces humoristes peuvent espérer désormais se produire dans les festivals à Montreux, Cannes, Lille ,Montréal et d'autres encore en Belgique.