Congo-Brazzaville: Coopération financière - Le pays s'associe à Emcrédit pour redynamiser la BCH

Le gouvernement congolais a conclu, le 29 octobre à Brazzaville, un accord de partenariat avec la société Emirates crédit information Co Ltd (Emcrédit), une structure des Emirats arabes unis, pour redynamiser les services de la Banque congolaise de l'habitat (BCH) en vue de la rendre plus compétitive.

L'accord a été paraphé en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso. Il comporte trois volets essentiels. Le premier, selon le directeur général de la BCH, Oscar Ephraïm Ngolé, porte sur la mise en place, à court terme, d'une filiale digitale de la BCH en vue de l'adapter à l'évolution du temps.

" Au départ, il s'agissait de créer une filiale de la BCH qui devrait être totalement digitale, mais cela n'est plus possible pour des raisons règlementaires. Il est question maintenant d'étoffer l'offre digitale de la BCH, en vue de se démarquer des autres dans cet environnement concurrentiel ", a indiqué Oscar Ephraïm Ngolé.

Le deuxième volet prévoit aussi de négocier une ligne de financement conséquente qui permettrait à la BCH de financer des projets sur l'habitat. Une ambition nourrie par cet établissement bancaire, conformément à sa vision initiale, dont l'un des objectifs fondamentaux consistait à faciliter aux Congolais à faible revenu l'accès à un habitat décent.

Le troisième volet de cet accord porte sur les discussions à mener entre les deux parties devant permettre à la société Emcrédit de devenir actionnaire de la BCH. Une démarche que cette banque estime prémonitoire pour faire d'elle un établissement compétitif sur l'échiquier national et international.

" Une fois cet accord mis en œuvre, cela changera vraisemblablement l'image et la perception que les gens ont de la BCH aujourd'hui. Notre vision est de se démarquer des autres afin de rendre notre banque compétitive, dans un environnement concurrentiel dominé par onze banques en présence, pour une population de cinq millions d'habitants ", a renchéri Oscar Ephraïm Ngolé.

Cet accord a été signé, côté congolais, par le ministre d'Etat, de l'Aménagement de territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, Jean Jacques Bouya, et son collègue en charge du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, Ludovic Ngatsé, avec le directeur général de la société Emcrédit, Ali Ibrahim Mohamed Ismail.