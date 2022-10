Congo-Brazzaville: Santé - Une nouvelle ambulance pour l'hôpital général Adolphe-Sicé

La Fondation Grands Moulins du Kouilou (GMK) a remis, le 28 octobre à l'hôpital général Adolphe-Sicé, à Pointe-Noire, une ambulance pour aider la population en général, et les malades en particulier, à être évacués à ce centre.

Remettant les clés de l'ambulance à Lambert Chakirou, directeur général de l'hôpital général Adolphe-Sicé, Jordan Yiloukoulou, directeur marketing de GMK, représentant le président directeur général de cette entreprise, a dit que ce choix s'explique par le fait que cette structure hospitalière est la plus ancienne de la ville et qu'elle est aussi la plus importante en terme de fréquentation et en capacité d'accueil des malades. " Vous devez en faire bon usage. Tel est le vœu du président directeur général de GMK ", a recommandé le directeur marketing de cette société.

Ce geste de gratitude a été favorablement accueilli par Lambert Chakirou qui a remercié tous ceux qui ont œuvré à l'aboutissement de cette action salvatrice, tout en rappelant à l'assistance les missions d'une ambulance. "C'est un véhicule spécialement adapté pour permettre le transport des personnes malades, des blessés, vers un établissement public ou privé (hôpital ou (clinique), ou une unité de soins spécialisés.

Une ambulance dispose généralement du matériel nécessaire pour l'administration des premiers soins aux blessés. L'ambulance constitue le maillon essentiel de la référence et contre référence, parce qu'elle est un véhicule moyen de secours et d'assistance aux victimes des accidents, un service d'aide médicale urgente aux évacuations et permet aussi de lutter contre la mortalité", a-t-il dit.

En souhaitant la pérennisation de la collaboration entre l'hôpital général Adolphe-Sicé et GMK, Lambert Chakirou a assuré au donateur que l'ambulance sera utilisée à bon escient, car les ambulanciers sauront en prendre soin, puisqu'ils ont la compétence requise.

Un rituel d'usage effectué par le directeur général de l'hôpital général a mis fin à la cérémonie, après démonstration du fonctionnement normal du véhicule par l'ambulancier.