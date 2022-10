Congo-Brazzaville: ARTs scéniques - Le slameur Rey Sambinog à l'orée d'une grande carrière internationale

Après les maxi singles " Les Martyrs africains ", et " Canopus ", le slameur Rey Sambinog s'apprête à sortir " Uppercut ", un EP qui comprend quatre titres.

" Upper cut ", bientôt disponible sur les médias et les plateformes de téléchargement légal, est une œuvre de quatre titres: "Les reliques (hommages à Lumumba"; " In my love life", "La vie est belle (Hommage à Papa Wemba)"." Upper cut traduit l'énergie brute de mon slam, de mes textes engagés, de ma musique", a dit l'artiste.

Pour la nouvelle année qui pointe à l'horizon, Rey Sambinog veut initier un projet novateur: faire du rapp business, un style de rapp avec un ou deux strophes, avec plus d'animation et sur un fond endiablé en deux minutes. Un recueil de poèmes exclusivement dédiée à la femme noire est également en préparation.

Rey Sambinog est un poète urbain. Il excelle dans le slam, la poesie orale, urbaine, déclamée dans un lieu public sur un rythme scandé. Ses textes sont généralement en français, en anglais, en lingala, kikongo et wolof. Ils sont déclamés sur un fond sonore entraÏnant et langoureux. Son style de musique évoque plus la rumba congolaise ou la musique africaine en général.

Après avoir participé aux ateliers d'écriture et de déclamation des textes initiés à l'époque par le Styl'oblique Congo, c'est en 2016, à Dakar, qu'il débute véritablement sa carrière artistique. Il a été présélectionné au Prix Découvertes RFI 2020 et a pris part à la cinquième édition des Nuits de la lecture autour du thème "Aimons encore, aimons toujours", du 20 au 23 janvier dernier, à l'Institut français du Congo de Brazzaville. Il a été également retenu pour déclamer ses textes à la Journée internationale des migrants en 2018, à l'ambassade d'Espagne à Dakar.

A son actif, plusieurs collaborations artistiques avec Malick Sembène, Baaba Maal du Sénagal, Ntsouza Banzouzi Claude Ulrich, Ya Queja... du Congo.