Congo-Kinshasa: Couverture santé universelle - Le ministre de la Santé appelle à une forte mobilisation

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, en compagnie de la vice-ministre, Véronique Kilumba Nkulu, a présidé récemment en différé à Kinshasa la cérémonie officielle de clôture de la Journée mondiale de la santé 2022, célébrée chaque 7 avril.

Le ministre Jean-Jacques Mbungani a indiqué, dans son mot de circonstance, l'importance de la Journée mondiale de la santé, rappelant le thème national et international, avant d'appeler à une forte mobilisation sociale en vue d'impulser l'engagement et la participation communautaire pour atteindre la Couverture santé universelle, dans l'optique des soins de santé primaires.

" Pour cette année 2022, le monde entier a choisi comme thème international " Notre planète, notre santé" et la République démocratique du Congo a extrait de ce thème, un thème national formulé comme suit : " Un environnement sain pour une bonne santé à travers la Couverture santé universelle et la lutte contre les épidémies ", a fait savoir le patron de la santé. Il a ajouté qu'à travers ces thèmes, l'attention de la communauté internationale et de la RDC se portent sur les mesures et les actions à prendre par les différents gouvernements pour préserver la santé et le bien-être des êtres humains en interaction avec l'environnement.

Toutefois, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a appelé l'ensemble de la population congolaise à tenir compte des aspects environnementaux qui sont la cause de plusieurs problèmes de santé à travers le monde.

" Les estimations montrent que chaque année, plus de treize millions de décès dans le monde sont imputables à des causes environnementales évitables. Il s'agit notamment de la crise climatique, qui constitue la plus grande menace sanitaire à laquelle l'humanité est confrontée. La crise climatique est aussi une crise sanitaire parce qu'elle touche les différents déterminants et facteurs multiculturels connexes qui déstabilisent la santé et le bien-être global ", a-t-il souligné.

Le ministre Jean-Jacques Mbungani a conclu son mot en appelant à une mobilisation générale en faveur de la santé. "J'appelle à une forte mobilisation sociale en vue d'impulser l'engagement et la participation communautaire pour atteindre la Couverture santé universelle dans l'optique des soins de santé primaires", a-t-il dit.