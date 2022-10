Congo-Brazzaville: Aide scolaire - Six étudiants de l'Estic-Gecom reçoivent des bourses d'études

L'Institut Estic-Gecom, en partenariat avec l'association Action pour la jeunesse africaine solidaire (Apjas), a offert, le 28 octobre, des bourses d'études à six étudiants en formation dans cette structure universitaire, à l'occasion de la première édition de la bourse d'études initiée par les deux structures.

Les six étudiants ont été choisis à la suite du concours de bourses conjointement organisé par les deux partenaires. Ils vont bénéficier d'une formation gratuite et de qualité de trois ans au sein de l'Estic-Gecom, à l'issue laquelle les admis se verront attribuer un diplôme de licence professionnelle.

" Je voudrais rappeler que ces bourses sont accordées dans le cadre de la politique sociale de notre école Estic-Gecom et l'association Apjas avec laquelle nous avons signé une convention de partenariat. Aussi, ces bourses ne sont pas seulement accordées aux nationaux, mais aussi aux jeunes d'autres pays. C'est dans ce cadre que parmi les lauréats, nous avons des frères centrafricains et tchadiens au nombre de huit que nous allons recevoir ici à Pointe-Noire, dans les tout prochains jours.

Dans le cadre de la même politique sociale, nous avons accordé une réduction de 25% sur la formation aux élèves qui ont participé au concours et qui n'ont pas été déclarés admis et d'exhorter les futurs étudiants au travail pour mériter la confiance des donateurs et des parents", a dit Valentin Koussiama, directeur général d'Estic-Gecom.

Selon Arnaud Balou, coordonnateur général de l'Apjas, cette activité intègre bien les objectifs des deux structures, à savoir la promotion de l'éducation civique, la formation professionnelle et la culture de la langue française." L'Apjas et Estic-Gecom organiseront chaque année la même activité qui non seulement fait le bonheur de nombreux parents mais aussi permet de maintenir l'image de paix et de restauration de la vertu et d'encouragement au mérite et à l'excellence", a-t-il expliqué.

Notons qu'en juillet dernier, en lien avec ses objectifs, l'Apjas a organisé? en partenariat avec la Haute autorité pour la lutte contre la corruption, un atelier de formation et de sensibilisation à l'occasion de la journée africaine de lutte contre la corruption. Plusieurs responsables des administrations et institutions publiques et privées avaient pris part à l'activité.