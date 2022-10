Ile Maurice: Charge formelle d'homicide involontaire à l'encontre du "Deputy Port Master" Kavidev Newoor

Deux ans après le naufrage du remorqueur Sir Gaëtan, dans la nuit du 31 août 2020, le "Deputy Port Master" Kavidev Newoor fait face à un procès devant la Cour intermédiaire pour homicide involontaire par imprudence sous l'article 239 du Code pénal.

L'accusation formelle a été déposée par le bureau du Directeur des Poursuites publiques jeudi. Le capitaine Kavidev Neewoor était en charge de la planification des opérations ce jour-là, en consultation avec le capitaine Bheenick. Il avait été arrêté le 18 septembre 2020 après le décès de quatre membres de l'équipage du remorqueur.

Le capitaine Kavidev Newoor est accusé d'avoir causé la mort de Jimmy Sylvain Addison (60 ans), Lindsay Laval Plassan (60 ans), Sujit Kumar Seewoo (53 ans) et Moswadeck Bheenick (55 ans). Le 18 septembre 2020, le "Port Master" de la MPA, Gervais Barbeau, et son adjoint, Kavidev Newoor, avaient été arrêtés par la police. Kavidev Newoor était provisoirement inculpé d'homicide involontaire par négligence devant le tribunal de Port-Louis. Il avait ensuite été libéré après avoir payé une caution de Rs 40 000 et signé une reconnaissance de dettes d'un montant de Rs 500 000.

La première audition de la Cour d'investigation instituée pour enquêter sur les circonstances ayant mené au naufrage du remorqueur, soit la collision avec la barge L'Ami Constant, avait débuté le 12 juillet 2021 et pris fin le 19 novembre 2021 avec l'audition du "Port Master" Gervais Barbeau. Le capitaine Newoor avait été entendu devant la Cour d'investigation le 14 novembre.

Auparavant, d'autres témoins qui avaient déposé, nommément les skippers et l'"Assistant Port Master" Imran Dowlut, avaient déclaré lors des auditions que le capitaine Newoor avait insisté pour poursuivre l'opération ce jour-là. "De par son expérience de la mer, le capitaine Bheenick savait que cette opération allait être compliquée, il en a parlé au capitaine Newoor afin de reporter le remorquage. Ce dernier a rejeté la demande et a donné des instructions fermes pour poursuivre l'opération", avait déclaré Imran Dowlut devant la Cour d'investigation.

Le rapport de la Cour d'investigation, présidée par l'ancien juge Gérard Angoh et ses deux assesseurs, le "Master Mariner" Mahendra Babooa et le "Marine Engineer" Jacques Goilot, n'avait pas été rendu public et avait été remis au ministère de l'Economie bleue et des Ressources marines en janvier de cette année.

Le remorqueur Sir Gaëtan a fait naufrage sur le chemin du retour après s'être rendu sur le site de l'échouement du MV Wakashio le 31 août 2020. Le drame s'est déroulé au large de Poudre-d'Or après que la barge L'Ami Constant, de la firme Taylor Smith, qui était remorqué par le Sir Gaëtan, de Pointe-d'Esny à Port-Louis, a percuté le remorqueur, provoquant un trou dans sa coque.