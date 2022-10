Maroc: INDH - Lancement de plusieurs projets à caractère social à Safi

Safi — Plusieurs projets de développement à caractère social ont été lancés, vendredi dans la province de Safi, dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Ainsi, le gouverneur de la province de Safi, M. Lahoucine Chaynane, accompagné notamment du Secrétaire général de la préfecture, du directeur provincial de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, de la déléguée provinciale de l'Entraide nationale, des élus locaux, des chefs des services extérieurs, et des représentants de la société civile, a procédé à l'inauguration de Dar Al Oumouma (Maisons de Maternité) à la commune rurale Bouguedra, construite et équipée dans le cadre de l'INDH pour une enveloppe budgétaire de 1,12 millions de dirhams (MDH).

Dar Al Oumouma, qui s'inscrit dans le cadre du programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base, vise l'amélioration de l'accès aux soins pour la mère et l'enfant, et l'impulsion du capital humain des générations montantes.

M. Chaynane et la délégation l'accompagnait ont également procédé à l'inauguration du nouveau siège de la commune rurale de Bouguedra.

Par la même occasion, il a été procédé à la présentation du projet d'aménagement du centre social Dar Al Karam (1,86 MDH), ainsi que du projet d'équipement d'une série de centres sociaux pour un cout total de 2,06 MDH, auxquels l'INDH a contribué à hauteur de 1,86 MDH.

Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité, vise à promouvoir la protection de l'enfance et de la jeunesse, ainsi qu'à renforcer la capacité de ces centres et améliorer les conditions d'accueil dans ces établissements.

M. Chaynane a également procédé à la remise des lots d'équipements, dont deux véhicules de transport scolaire des élèves à besoins spécifiques, au profit de l'association Dar Lakbira à Safi et l'Association des Parents d'Enfants Autistes.

Des équipements et un bus, au profit des personnes à besoins spécifiques, ont également été remis à l'Association d'Aide aux paralysés du Sud du Maroc (APSM), ainsi qu'une unité mobile au profit du centre d'addictologie de Safi.

Quelque 30 véhicules de transport scolaire ont été également remis au profit des collectivités territoriales : El Ghiate, Khat Azakane, Laamamra, Ouled Salman, Bouguedra, Lahdar, El Beddouza et Dar Si Aissa, dans le but d'encourager la scolarisation, de lutter contre la déperdition scolaire, et d'étendre et d'améliorer les services de transport scolaire au niveau de la province.

A cette occasion, les collectivités territoriales Ayir, Hrara et Oulad Salmane ont bénéficié de trois ambulances équipées, pour un coût total de 1,5 MDH, auxquelles l'INDH a contribué à hauteur de 900.000 dirhams, dans le but de faciliter l'accès aux services de santé.

M. Chaynane a également procédé à la remise de 330 vélos, acquis dans le cadre de l'INDH, pour un coût total de 600.000 dirhams, au profit des élèves du monde rural de la province dans le but d'encourager la scolarisation et de lutter contre la déperdition scolaire.