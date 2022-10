Ile Maurice: Marche du 29 octobre - Les Avengers évoquent des représailles de la police

Les avocats dits Avengers et l'activiste Bruneau Laurette ont tenu une conférence de presse. Cela après la perquisition au domicile des beaux-parents de Sanjeev Teeluckdharry. Ils ont fait part des sujets qui seront abordés lors de la manifestation dans les rues de Port-Louis ce samedi 29 octobre.

Me Anoop Goodary affirme que la perquisition de la Striking Team pourrait être illégale du fait que le mandat est signé par un haut gradé de la police et non par un magistrat. L'avocat souligne aussi que la personne qui fait l'objet d'un mandat doit pouvoir avoir accès à ses hommes de loi. L'avocat parle de lui comme la prochaine cible de la police.

Me Akil Bissessur, de son côté soutient que les membres des Avengers, notamment Sanjeev Teeluckdharry, subissent des représailles de la part de la police. Selon lui, avant c'étaient des malheureux qui avaient affaire à la police, et maintenant ce sont les opposants politiques ou ceux qui dénoncent les tortures policières.

L'activiste social Bruneau Laurette évoque, lui, les révélations qu'il fera aujourd'hui sur les agissements de la police. Avant de dire qu'une liste de personnes dans le viseur du pouvoir a été mise à jour. Les dossiers tels que Wakashio, l'affaire Kistnen et les brutalités policières seront à l'agenda.

Me Sanjeev Teeluckdharry est, pour sa part, revenu sur la perquisition de la police au domicile de ses beaux-parents. "Si mes amis n'étaient pas là hier (jeudi), peut-être qu'aujourd'hui j'aurais été en état d'arrestation et en détention. On est venu au domicile de ma belle-mère Hemlata Gaya. Mon beau-père est décédé depuis deux ans bientôt. Pourquoi cette perquisition ? C'est parce que je marche avec Bruneau Laurette ? Depuis longtemps je ne suis plus au MSM. Je suis retourné à ma profession. Aujourd'hui, je vais faire des révélations sur l'industrie du blanchiment d'argent", a fait ressortir l'avocat membre des Avengers. Ce dernier a parlé des cas des personnes victimes de brutalité policière et des affaires de drogue dans lesquelles elles sont impliquées.