Ile Maurice: Manifestation à la Place d'Armes - Nouvelles révélations sur le MV Wakashio attendues ce samedi

Mettre en lumière de nouveaux documents devant la population, notamment des transcriptions de communications ayant eu lieu entre le Wakashio et d'autres bateaux à Mahébourg juste avant le naufrage, "kot kapitenn inn dir pa anvoy bato kan finn dimann asistans."

C'est ce que nous a affirmé Bruneau Laurette. Pour rappel, l'activiste tiendra une manifestation aujourd'hui à partir de 14 heures à la Place d'Armes à Port-Louis pour réclamer la démission de Yogida Sawmynaden.

Cela, suite à la divulgation des conclusions du rapport de la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath sur l'enquête entourant la mort de Soopramanien Kistnen. Le but est aussi de dénoncer les défaillances du système. "C'est une marche citoyenne contre la violation des droits humains, les abus de pouvoir et des institutions, et contre l'ingérence du gouvernement qui s'acharne à nous empêcher de voir la vérité."

Par ailleurs, cette manifestation sera soutenue par des membres de différents partis d'opposition parlementaires et extra-parlementaires tels que le Reform Party, qui seront présents en T-shirts jaunes, à partir de 13 h 30 à proximité du bâtiment d'Air Mauritius, En Avant Moris et le PTr. Or, certains ne sont guère convaincus, dont l'Entente de l'Espoir qui a annoncé qu'elle n'y participerait pas. "La marche aura lieu avec ou sans l'Espoir", a souligné Bruneau Laurette.

"Cause légitime"

L'activiste a également commenté les pagailles actuelles qui se déroulent au sein du gouvernement et lancé un appel à la population d'être présente. "Il est totalement faux de dire que les manifestations ne servent à rien. Juste au moment où nous avons annoncé la marche cette semaine, le DCP Heman Jangi vient d'être transféré. La stratégie du gouvernement est cependant de laisser croire que nos efforts ne servent à rien. C'est délibéré car ils font de leur mieux pour cacher la vérité puisqu'elle est 'damning' pour eux", a-t-il lancé.

Appel réitéré par Ritish Ramful, secrétaire général du PTr, qui affirme que le soutien du PTr à cette manifestation ne relève d'aucun motif politique et qu'il appelle même les partisans rouges à porter le quadricolore mauricien. "Pour nous, c'est une cause légitime et nous serons présents pour réclamer justice dans cette affaire, ainsi que pour faire d'autres revendications dans le cadre de l'enquête d'allocation de contrats pendant le Covid, entre autres." Mais quid de la présence de Navin Ramgoolam à cette marche, qui a également suscité la curiosité des dirigeants de l'Espoir ? "Nous n'en avons pas encore discuté, mais je peux vous dire que les dirigeants du PTr y seront", a dit Ritish Ramful.

Pour sa part, le leader d'En Avant Moris, Patrick Belcourt, a souligné qu'il n'est que normal et logique d'être présent en tant que citoyens dans cette manifestation. "Ce n'est pas la marche d'un seul individu, mais une opportunité collective de se faire entendre parce que nous en avons ras le bol. Skandal pe kasiet lot skandal.

Il règne un sentiment de frayeur, mais la résistance a son utilité. Il faut se rappeler que sans l'opposition extra-parlementaire ou les Avengers, on n'aurait su les cas de brutalités policière, ou que dans le dossier Kistnen, ce n'était pas un suicide. Lorsque les gens s'expriment, les choses changent", a-t-il dit.

L'ex-CEO de Mauritius Telecom, Sherry Singh, sera également présent à la manifestation en tant que citoyen. Selon ses proches, il sera toujours là où il y a de l'unité.

À noter que dans le cadre de l'affaire Kistnen, Simla Kisten a rendez-vous au bureau du Directeur des Poursuites publiques la semaine prochaine. La veuve de l'ex-agent du MSM dit souhaiter une transparence accrue afin que l'enquête puisse progresser de manière appropriée. "Je serai présente dans la manifestation et je demande à la population d'y participer. Cela fait deux ans, mo pa pe trouv nanye. Ni lazistis pou mo misie. Ni la zistis pu mo missier", a-t-elle confié.