Ile Maurice: Absence de l'Entente de l'Espoir à la manifestation - Les critiques de Laurette semblent faire mal

L'Entente de l'Espoir ne participera pas à la manifestation de cet après-midi à la Place d'Armes. Décision maintenue par les dirigeants du parti qui étaient face à la presse hier, vendredi 28 octobre.

La raison, semble-t-il, serait des "attaques et critiques" constantes de la part de certaines personnes, y compris "Laurette et compagnie" et "Rama Valayden et compagnie". "Nu ava geter ki ariver", a lancé Paul Bérenger.

Le leader des mauves a également fait savoir que ces derniers jours, l'Espoir avait tenté d'organiser une réunion unitaire avec le Parti travailliste à Saint- Pierre dans le contexte de l'affaire Kistnen. "Nous avons échoué, avant tout parce qu'il y a certaines personnes qui passent leur temps à nous attaquer au sein de l'Entente de l'Espoir... nous ne serons pas présents à la manifestation. Pour ma part, j'ai eu une nouvelle rencontre avec le Dr Navin Ramgoolam. Nu pu continuier travay ek essay organiz enn meeting unitair", a précisé Paul Berenger.

Les initiatives anti-démocratiques du gouvernement MSM étaient également à l'agenda lors de cette conférence de presse. Commentant le transfert du DCP Heman Jangi, Nando Bodha s'est demandé si ce dernier a été transféré après que le DPP a convoqué Yogida Sawmynaden après que le DPP ait envoyé des recommandations au commissaire de police, et si Heman Jangi est maintenant utilisé comme bouc émissaire. "Au moins 27 personnes ont été convoquées depuis janvier 2022 dans cette affaire. Heman Jangi aurait-il pu convoquer Yogida Sawmynaden, que ce soit 'under warning' ou non, sans le consentement du CP? Eski ti capav apel Yogida Sawmynaden san ki premie minis koner ?" a-t-il demandé. Nando Bodha a également indiqué qu'à son avis, le DCP Heman Jangi a participé à la tentative de cover-up et de détournement de l'affaire, mais qu'il n'en est pas le 'mastermind'.

La perquisition du domicile des beaux-parents de l'avocat Sanjeev Teeluckdharry par le Special StrikingTeam a également été dénoncée.

"Avec quel objectif ont-ils fait irruption dans la maison le matin, traumatisant les personnes âgées qui y vivent, surtout après l'épisode d'Akil Bissessur? Rien n'a été trouvé", a déclaré Nando Bodha, ajoutant qu'il s'agit d'une stratégie visant à créer un sentiment de crainte et de répression pour intimider les personnes qui osent dénoncer le système.

Pour sa part, le chef de l'opposition Xavier-Luc Duval est revenu sur la PNQ du jeudi, consacrée au cas du bébé de trois mois confié au refuge Oiseau du Paradis et hospitalisé dans un état critique. Suite à la mise en place du Fact Finding Committee, Xavier-Luc Duval souhaite que l'enquête englobe le problème et que les attributions de l'enquête soient les plus larges possibles, allant du moment où le bébé a obtenu sa décharge, jusqu'aux conditions du shelter, ainsi que le personnel et leur qualification, entre autres.

Également parmi les thèmes abordés, l'introduction du projet de loi visant à autoriser l'usage médical du cannabis dans le pays. "Il est bon de faire de la réhabilitation une solution et une priorité, surtout pour les jeunes et la nouvelle génération. Cependant, la question reste de savoir comment le faire correctement et dans quelles conditions. Il existe également une stigmatisation des victimes de la toxicomanie. Il faut mettre en place un système de soutien efficace en matière de conseil, de suivi, de travail après la guérison, et la mise en pratique doit être bonne", a dit Nando Bodha.